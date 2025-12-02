Proceso para designación de titular de FGR garantiza equilibrio entre poderes: Geovanna Bañuelos

La Fiscalía General de la República (FGR) requiere un liderazgo profesional independiente y responsable, en este sentido, la senadora Geovanna Bañuelos que el proceso para la designación del próximo fiscal General asegura equilibrio entre poderes y evita decisiones unilaterales al establecer etapas con tiempos claros.

Al hablar a favor del acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se establece el proceso de designación del o la titular de la Fiscalía, la vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) enfatizó que éste protege la autonomía de la FGR, respeta la división de poderes, y fortalece la confianza en las instituciones.

“Reconocemos que este es un momento importante para el país, y que la fiscalía requiere un liderazgo profesional independiente y responsable, y por lo que el proceso debe estar a la altura de esta exigencia”, mencionó.

Geovanna Bañuelos señaló que como legisladores su responsabilidad es integrar y aprobar una lista sólida, plural, y profesional que permita a la Presidenta Claudia Sheinbaum, elaborar una terna que será remitida al Senado de la República, como lo establece la Constitución.

“La lista que hoy remitimos contiene perfiles con una amplia trayectoria en materia jurídica, académica, administrativa, o de procuración de justicia. Son personas con experiencia acreditada y con un recorrido público que respalda su inclusión”, resaltó la legisladora.

Y aclaró que en esta primera etapa no corresponde tomar partido por ninguna candidatura, sino asegurar que el proceso avance en orden, legalidad, y respeto institucional.

La líder parlamentaria refirió que la Fiscalía General de la República es una institución clave para garantizar justicia en el país, su titular dirige la investigación de los delitos federales, coordina la acción penal y representa los intereses de la sociedad.

En este sentido, Geovanna Bañuelos destacó que el liderazgo de esta institución influye en la confianza ciudadana, en la eficacia respecto al combate a la impunidad, y en la fortaleza del Estado de Derecho, por lo que la elección del próximo fiscal General es de una gran trascendencia.

“Esperamos con responsabilidad y respeto institucional esta terna; Confiamos en que nuestra querida Presidenta de la República enviará una terna integrada por perfiles con capacidad de experiencia y compromiso con la justicia”, apuntó.

Finalmente, Geovanna Bañuelos conminó a sus compañeros legisladores a avanzar con seriedad y responsabilidad en la designación de la próxima persona titular de la Fiscalía General de la República.