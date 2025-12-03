Ante aspirantes a FGR demanda Amalia García respuestas puntuales por crisis de inseguridad

Ciudad de México.- Durante la comparecencia de Ernestina Godoy Ramos, Luz María Zarza Delgado y Maribel Bojórquez Beltrán —aspirantes a encabezar la Fiscalía General de la República (FGR)— la Senadora Amalia García Medina, a nombre de la bancada de Movimiento Ciudadano, presentó un posicionamiento firme y urgente de acciones inmediatas que se deben realizar frente a la crisis de inseguridad que atraviesa el país.

La legisladora afirmó que “nadie, absolutamente nadie, estemos donde estemos, tenemos duda de que vivimos, sufrimos una crisis civilizatoria”, subrayando la gravedad del contexto nacional y la necesidad de transformar la procuración de justicia. Señaló que la prioridad debe centrarse en fortalecer la investigación y persecución del delito para garantizar justicia efectiva, particularmente ante el reclamo de miles de familias afectadas.

En su intervención, García Medina presentó el Decálogo de Movimiento Ciudadano para una Fiscalía que dé resultados, documento que entregó formalmente a las aspirantes, particulamente a la Dra. Ernestina Godoy Ramos, y del cual solicitó respuesta puntual antes de concluir la sesión.

Decálogo de Movimiento Ciudadano

1. Poner en funcionamiento el Banco Nacional de Datos Forenses y coordinarlo plenamente con las fiscalías estatales.

2. Garantizar la coordinación nacional en materia forense, especialmente para la búsqueda e identificación de personas desaparecidas.

3. Evaluar la figura de la prisión preventiva oficiosa, conforme al transitorio constitucional que ordena su revisión.

4. Asegurar que cualquier reforma al sistema penal respete los derechos humanos y evite prácticas discrecionales o abusivas.

5. Fortalecer la profesionalización de los Ministerios Públicos, convirtiendo su labor en un ejercicio técnico y científico.

6. Modernizar las capacidades de investigación de la FGR, incorporando tecnología, inteligencia y metodologías especializadas.

7. Establecer mecanismos efectivos de supervisión y evaluación del desempeño de Ministerios Públicos y fiscalías.

8. Combatir la impunidad con estrategias basadas en evidencia, priorizando los delitos de alto impacto que generan mayor daño social.

9. Garantizar transparencia en los procesos internos de la FGR, incluyendo uso de recursos, estadísticas y resultados.

10. Impulsar una política integral de acceso a la justicia, con atención a víctimas, perspectiva de género y respeto irrestricto a los derechos humanos.

Amalia García entrego en mano el decálogo a la Dra. Ernestina Godoy Ramos, quien manifestó su coincidencia con la propuesta presentada por la zacatecana en representación de la bancada de Movimiento Ciudadano.

La senadora destacó que estos puntos fueron construidos con apertura, responsabilidad y transparencia, sin ánimo de simulación:

“Lo hemos hecho abiertamente. Se ha presentado públicamente este decálogo porque la inseguridad es el principal problema en nuestro país, porque necesitamos vivir en paz y sin miedo.”

García Medina reconoció el profesionalismo de las tres aspirantes, pero señaló que no debe perderse tiempo en definiciones que son cruciales para las familias mexicanas.

“Le entrego estos 10 puntos a la maestra Ernestina Godoy y solicitamos respetuosamente que, antes de que concluya esta sesión, recibamos su respuesta puntual”, afirmó

Con este posicionamiento, la senadora reafirmó el llamado de Movimiento Ciudadano a que la próxima titular de la Fiscalía General de la República actúe con claridad, compromiso y resultados frente al desafío más urgente del país: garantizar justicia para vivir en paz y sin miedo.

Eligen a Ernestina Godoy nueva Fiscal General de la República.

Posteriormente, el pleno de la Cámara de Senadores eligió a la Dra. Ernestina Godoy Ramos como Fiscal General de la República, quien tomó protesta frente a las Senadoras y Senadores.