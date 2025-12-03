Anuncia presidenta aumento de 13 por ciento al Salario Mínimo General

Ciudad de México, 3 de diciembre de 2025.- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que, en acuerdo con el sector obrero y patronal, y en beneficio de 8.5 millones de personas trabajadoras, el salario mínimo general tendrá un incremento del 13 por ciento a partir del 1 de enero de 2026: de 315.04 pesos diarios a nivel general, lo que representa 9 mil 582.47 pesos mensuales y de 5 por ciento en la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN) para quedar en 440.87 pesos diarios y en 13 mil 409.80 pesos mensuales.

«Tenemos una muy buena noticia: un acuerdo entre el sector empresarial y las y los trabajadores de México. Dos grandes acuerdos que tomamos por consenso, por unanimidad: uno, el aumento al salario mínimo y dos, la reducción a la semana de 40 horas de manera gradual”, destacó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo».

La Jefa del Ejecutivo Federal agradeció a las y los empresarios por el consenso unánime para incrementar el salario mínimo y señaló que no tendrá impactos en la inflación. “Durante años se dijo que no podía subir el salario mínimo, que eso iba a provocar inflación, que ya no iba a haber inversión en el país, extranjera, y estamos en récord de Inversión Extranjera; no ha habido inflación y el salario mínimo está aumentando del 2018 a la fecha, en 154 por ciento”, agregó.