Capacitan en redes sociales a prestadores de servicio de Fresnillo

Fresnillo, Zac.- Con base en las directrices del Gobernador David Monreal Ávila, este día se llevó a cabo el curso «Manejo de Redes Sociales para el Turismo», dirigido por José Rafael Hernández Alejo, docente de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), quien reunió a 25 prestadores de servicios turísticos en la Casa de Cultura Mateo Gallegos, del municipio de Fresnillo.

El objetivo principal de esta capacitación fue brindar a las y los prestadores de servicios turísticos las habilidades necesarias para utilizar de manera estratégica las redes sociales y herramientas digitales, incluyendo la inteligencia artificial, con el fin de mejorar su visibilidad en línea, atraer nuevos clientes y fortalecer la identidad cultural y turística de sus negocios en entornos digitales.

El Gobierno de Zacatecas reafirma su compromiso con la profesionalización y el desarrollo del sector turístico, a través de programas de capacitación como éste;la formación en el manejo de redes sociales se presenta como una herramienta fundamental para potenciar la promoción, fomentar la competitividad y enriquecer la experiencia de las y los visitantes.