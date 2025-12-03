Por temporada de frío convocan a prevenir enfermedades respiratorias

Zacatecas, Zac.- Ante el inicio del último mes del año y con el descenso de las temperaturas en todo el territorio zacatecano, el Gobierno de Zacatecas, encabezado por el mandatario estatal David Monreal Ávila, a través de la Secretaría de Salud (SSZ), hace un llamado a la ciudadanía a extremar medidas para prevenir casos de enfermedades respiratorias.

Joel Ríos Gómez, jefe del Departamento de Epidemiología de la SSZ, informó que en la última semana fueron notificados 11 mil 517 casos de Infecciones Respiratorias Agudas (IRAS), lo cual suma 478 mil 347 casos, en lo que va del 2025.

Entre los cuidados a seguir se encuentran: lavado de manos, desinfección de superficies en el trabajo y hogar, utilizar ropa abrigadora, consumir frutas ricas en vitamina C y no exponerse a cambios bruscos de temperatura.