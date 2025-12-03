Recibe Ana Victoria Espino de Santiago Reconocimiento Estatal a la Inclusión

Zacatecas, Zac.- Con la Finalidad de promover los derechos y bienestar de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad, el Gobierno de Zacatecas, encabezado por el mandatario estatal David Monreal Ávila, a través del Instituto para la Atención e Inclusión de las Personas con Discapacidad (Incluzac), conmemoró el Trigésimo Tercer Día Internacional de las Personas con Discapacidad, con la entrega del Reconocimiento Estatal a la Inclusión 2025.

Lo anterior, en un evento realizado en las instalaciones del Palacio de Convenciones, en presencia de personas con discapacidad, enlaces municipales del Instituto, organizaciones civiles de y para personas con discapacidad y público en general.

Con estas acciones, se busca promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad, así como concientizar sobre su situación en todos los aspectos de la vida política, social, económica y cultural.

Con la representación del mandatario estatal David Monreal Ávila, la Secretaria de Administración, María del Carmen Salinas Flores, reafirmó el compromiso del Gobierno de Zacatecas de trabajar por un estado más justo e inclusivo, donde las barreras se trasformen en oportunidades y los derechos, la igualdad y el aporte de cada persona sean plenamente reconocidos.

“Seguiremos impulsando políticas públicas que garanticen la accesibilidad, la participación y la igualdad real en todos los ámbitos de la vida”, aseguró.

Miriam García, titular de Incluzac, agradeció la voluntad del Gobernador David Monreal Ávila de generar mejores condiciones para las personas con discapacidad; felicitó a quienes recibieron este reconocimiento, ya que día a día trabajan para visibilizar y generar empatía en toda la población zacatecana.

A demás, la funcionaria menciono que “este día es una fecha que nos inspira a seguir construyendo oportunidades con dignidad y respeto para este sector tan importante”.

“Hoy quiero hablarles desde el corazón, me resulta difícil comprender porqué existen ciertos días para conmemorar algo; ¿acaso el respeto, la empatía, la inclusión, la tolerancia no debe ser para todos, en cualquier lugar y en cualquier momento?”

La ganadora del Reconocimiento Estatal a la Inclusión en la categoría “Persona con Discapacidad” fue Ana Victoria Espino de Santiago, abogada por la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), quien fue reconocida por su destacada trayectoria artística y académica, al convertirse en la primera mujer con síndrome de Down en obtener este grado profesional.

El Reconocimiento Estatal a la Inclusión en la Categoría de “Institución” fue para la Fundación Down Plata 21, por su destacada labor a favor del desarrollo e inclusión de las personas con discapacidad en el estado de Zacatecas.

En el evento estuvieron presentes la Diputada local Georgia Fernanda Miranda Herrera, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura del Estado; el Diputado Jaime Manuel Esquivel Hurtado, presidente de la Comisión de Desarrollo Social y Grupos Vulnerables de la misma; así como María José Zapata Padilla, en representación de Maricela Dimas Reveles, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas.