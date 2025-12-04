Aseguran autoridades que respetarán derechos de docentes con transferencia de nómina federal

Ciudad de México.- Autoridades educativas de Zacatecas, en conjunto con representantes de la Sección 58 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), así como del Comité Ejecutivo Nacional del mismo, participaron en una mesa informativa en la Ciudad de México, en la que fueron despejadas las dudas sobre la transferencia de plazas docentes estatales a federales.

En la mesa de aclaraciones estuvieron presentes representantes de Oficinas Federales, como Mario Llergo Latournerie, titular de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (USICAMM); especialistas de la Dirección General del Sistema de Administración de la Nómina Educativa Federalizada (DGSANEF) y del Instituto de Seguridad y Servicio Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); cada uno de ellos garantizó que no se violentan los derechos laborales de las y los docentes que federalicen su plaza.

Representantes del ISSSTE confirmaron al Sindicato de los maestros y maestras de Zacatecas que los docentes que voluntariamente cambien su nómina a la federal mantendrán su antigüedad y las aportaciones que tienen en sus Cuentas Individuales para los procesos de pensión.

Además, los profesores que transfieran su clave presupuestal a la Federación tendrán la oportunidad de participar en los créditos hipotecarios que el instituto otorga a las y los trabajadores agremiados al ISSSTE.

Por parte del USICAMM, se despejaron dudas cruciales a los representantes sindicales, como la referente al hecho de que las maestras y los maestros que migren su nómina podrán mantener su mismo lugar laboral, si así lo desean.

También, garantizó las estrategias jurídicas necesarias para que las y los docentes que migren a la Federación también puedan participar en los cambios de centro de trabajo y convocatorias de promoción con los docentes federales.

Cada una de las autoridades federales confirmó la legalidad del movimiento; solicitaron a los líderes sindicales que levantaran el paro de labores que mantienen en escuelas y oficinas de Zacatecas, con el compromiso de ofrecer una asesoría técnica constante a las y los representantes sindicales para resolver cualquier duda o inquietud que se genere por la transferencia de la nómina estatal a la federal.

En la mesa de acuerdos estuvieron presentes, por parte de la Secretaría de Educación de Zacatecas (SEZ), Adriana Vargas Tagle, titular de la Subsecretaría Administrativa; Rigoberto Robles Castillo, director jurídico de la dependencia, y María Paulina de la Torre Cabrera, titular de la Dirección del Sistema de Carrera para las Maestras y los Maestros (DSICAMM).

Por la parte sindical, acudieron, Marcelino Rodarte Hernández, secretario general de la Sección 58 del SNTE, así como Silvia Luna Rodríguez, secretaria técnica B del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE.

La federalización de la nómina del magisterio de Zacatecas es una gestión del Gobernador David Monreal Ávila que permite que las y los docentes que reciben su pago del sistema estatal migren al sistema Federal, generando un ahorro global de más de 370 millones de pesos por año.

Las autoridades federales y estatales reiteraron a los representantes sindicales la disposición de mantener un diálogo abierto y permanente para despejar cualquier duda del proceso que continúa en marcha, con la voluntad de las y los docentes zacatecanos.