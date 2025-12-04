Fortalecen vinculación Enfermería y Ayuntamiento de Moyahua

Zacatecas, Zac.- La Unidad Académica de Enfermería (UAE) de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), y la Coordinación de Vinculación, sostuvieron una reunión con representantes de la Presidencia Municipal de Moyahua, Zacatecas.

Durante este encuentro se abordaron temas de gran relevancia orientados al fortalecimiento de la vinculación institucional y comunitaria, con el propósito de impulsar acciones conjuntas que beneficien tanto a la comunidad estudiantil como a la población moyahuense.

En este acto protocolario participaron Esther Palacios Rodríguez, directora de la Unidad Académica de Enfermería; Hortencia Bermúdez Flores, responsable de programa; Juana Antonieta Gómez Martínez, secretaria académica; y Alejandro Santa Ana Torres, secretario administrativo.

Por parte del municipio de Moyahua estuvieron presentes Norma Castañeda Romero, presidenta municipal, y Héctor Soria Tello, síndico municipal.

La reunión reafirma la voluntad de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) y del municipio de Moyahua de trabajar de manera coordinada en proyectos que fortalezcan la formación profesional de los estudiantes y, al mismo tiempo, generen beneficios directos para la sociedad.