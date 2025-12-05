Asiste Claudia Sheinbaum a Sorteo FIFA 2026; coincide con Trump y Carney

Washington, D. C., Estados Unidos, 5 de diciembre de 2025.- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, participó en el Sorteo Copa Mundial FIFA 2026 en el que se definió que la Selección Mexicana será cabeza de serie del Grupo A y jugará contra las selecciones de Sudáfrica, Corea del Sur y el ganador de la eliminatoria de repechaje entre Dinamarca, Irlanda, Macedonia del Norte y República Checa.

“Estamos orgullosos, orgullosas, de recibir por tercera vez la Copa Mundial. México es un país extraordinario, bello, mágico, y millones visitarán nuestra nación. Además, quiero decirles que tenemos un pueblo extraordinario, trabajador, y algo especial: Nosotros disfrutamos del juego de pelota desde tiempos ancestrales”, destacó en el evento que se celebró en el Centro Kennedy de Washington, D. C., Estados Unidos.

En el sorteo estuvieron presentes los mandatarios de los tres países anfitriones de la justa mundialista: el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

México —primer país en la historia en ser por tercera ocasión sede de un mundial— albergará trece encuentros en la Ciudad de México, en Guadalajara, Jalisco y en Monterrey, Nuevo León, entre ellos, el partido inaugural de la competición entre México y Sudáfrica, que se disputará el jueves 11 de junio de 2026 en el Estadio Ciudad de México, convirtiéndose en el único estadio en ser sede de tres aperturas mundialistas.

La Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá, será la primera en la historia en la que participarán 48 selecciones nacionales en un formato de 12 grupos de cuatro equipos.

Además, en México se llevará a cabo el Mundial Social 2026, a través de 177 Fiestas México 2026; 5 mil actividades y rutas; la realización de tres Récords Guinness; acciones dentro del programa Nuestra grandeza cultural; 74 Mundialitos y copas de distintas categorías; mil 483 actividades de Vive saludable, juega feliz; un mundialito de robótica; 4 mil 208 recuperaciones de canchas y rescate de espacios públicos; así como 10 mil 631 murales de arte urbano.