Alertan sobre el riesgo de utilizar anafres como calefactores

Zacatecas, Zac.- Con el descenso de las temperaturas en toda la geografía estatal, la ciudadanía implementa métodos para mitigar el frío al interior de las viviendas; por ello, expertos de la Secretaría de Salud (SSZ) alertan sobre el alto riesgo de utilizar fogones y anafres en espacios cerrados.

Jorge Arturo Quiñones Méndez, responsable del programa de Urgencias Epidemiológicas y Desastres de la SSZ, señaló que durante la temporada invernal es frecuente que, en algunas zonas del estado, sobre todo rurales, continúe el uso de anafres, mismos que permanecen encendidos toda la noche, mediante brasas, para mitigar los efectos del invierno.

Alertó que, al hacerlo con las puertas y ventanas cerradas y dado que se produce monóxido de carbono por la combustión de materiales como el carbón, las personas pueden padecer desmayos, intoxicaciones e incluso la muerte; eso, sin dejar de lado las chispas que en ocasiones se desprenden y dan inicio a incendios que en pocos minutos pueden ser de magnitudes considerables con resultados fatales.

Quiñones Méndez pidió a las personas que aún utilizan estufas o fogones de leña que eviten, en la medida de las posibilidades, su uso cotidiano y, en caso de ser indispensable su utilización, se debe hacer siempre con las ventanas y puertas abiertas para permitir que el aire circule y evitar la concentración de gases.

El experto alertó que si después de haber estado cerca de un fogón o brasero la persona presenta síntomas como: dolor de cabeza, náuseas, fatiga o dificultad para respirar, debe acudir de inmediato a la unidad de salud más cercana, ya que puede tratarse de una intoxicación, la cual es provocada por inhalación de gases.

En el caso de la utilización de calefactores de gas, es de vital importancia que siempre se vigilen cuando están encendidos, pues, en ocasiones, por la entrada repentina de aire o por alguna otra razón, la mecha se apaga, pero continúa la salida de gas, lo cual también puede provocar tragedias por inhalación o explosiones por la acumulación de este combustible.