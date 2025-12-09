Fortalecen Zacatecas y San Luis Potosí desarrollo económico

Zacatecas, Zac.- Con el propósito de consolidar una agenda regional sólida en materia de desarrollo industrial, los Gobiernos de Zacatecas y de San Luis Potosí formalizaron la firma de un convenio de colaboración que permitirá impulsar la atracción de inversiones, el crecimiento de la industria, la competitividad y el desarrollo tecnológico en la región centro–norte del país.

El acuerdo fue signado en el marco del Foro de Desarrollo y Promoción Industrial Zacatecas 2025, encuentro organizado por la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) y el Centro de Asistencia Técnica y Capacitación (CATEC), que reunió a especialistas, líderes empresariales, académicos y representantes gubernamentales, con el objetivo de analizar los desafíos y oportunidades del sector industrial.

Durante la ceremonia, el Secretario de Economía de Zacatecas, Jorge Miranda Castro, destacó que este convenio responde a la visión del Gobernador David Monreal Ávila, quien ha impulsado una política económica basada en innovación, infraestructura industrial y apoyo al talento local.

“El Gobernador David Monreal Ávila nos ha encomendado avanzar hacia un Zacatecas que dialogue, que construya y que se posicione como un referente nacional en desarrollo industrial.

“Este convenio con San Luis Potosí es una prueba del compromiso por detonar una región más fuerte, capaz de competir y de generar oportunidades para nuestra gente. El desarrollo no se construye en solitario, se construye con aliados estratégicos, con visión y con voluntad de transformación”, expresó.

Miranda Castro señaló que la coordinación entre estados permitirá impulsar nuevos modelos de colaboración para atraer inversiones, promover cadenas de proveeduría, fortalecer los parques industriales, mejorar la formación del capital humano y generar mejores condiciones para que las empresas establecidas puedan expandirse.

El Secretario de Desarrollo Económico de San Luis Potosí, Jesús Salvador González Martínez, subrayó la importancia de unir esfuerzos para consolidar un corredor económico estratégico en el centro del país.

“San Luis Potosí y Zacatecas comparten retos, pero también un enorme potencial. Las industrias requieren regiones estables, con infraestructura, con mano de obra calificada y con un horizonte claro.

“Este convenio abre la puerta a proyectos conjuntos que fortalecerán a nuestras empresas, generarán empleos de calidad y contribuirán al bienestar de las familias potosinas y zacatecanas”, señaló.

El acuerdo establece mecanismos para facilitar el intercambio de información estratégica, la promoción conjunta en ferias y misiones comerciales, la vinculación entre empresas y universidades, así como la identificación de oportunidades para el desarrollo de proveedores locales en ambos estados.

Asimismo, se contempla el impulso a sectores clave como la industria automotriz, la agroindustria, la minería con valor agregado y las tecnologías emergentes, a fin de construir una región competitiva y preparada ante los nuevos retos de la economía global.

Esta alianza representa un paso decisivo para fortalecer la integración regional y potenciar el crecimiento económico en beneficio de ambas entidades.

Con acciones como ésta, Zacatecas reafirma su compromiso de construir un desarrollo económico innovador y articulado, que genere mejores oportunidades para las familias y fortalezca el bienestar del estado.

Como parte de sus actividades en la entidad, el Secretario potosino sostuvo un encuentro de trabajo con el Clúster Minero de Zacatecas (CLUSMIN), acompañado por el Secretario Jorge Miranda.

La reunión tuvo como objetivo fortalecer sinergias entre la industria automotriz de Zacatecas y el sector minero de San Luis Potosí, mediante una sesión de networking, orientada a identificar oportunidades de colaboración, proveeduría regional y proyectos estratégicos entre ambos sectores.