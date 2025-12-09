Incorporan perspectiva de género de manera transversal en las políticas públicas

Zacatecas, Zac.- La senadora Geovanna Bañuelos celebró la incorporación de la perspectiva de género de manera transversal en todas las políticas públicas a través de la homologación de leyes secundarias en materia de igualdad sustantiva.

En tribuna, la vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) recordó la lucha histórica de las mujeres por consagrar sus derechos en la Constitución, por ello, dijo, es indispensable dar el siguiente paso y armonizar las leyes secundarias para que la igualdad entre hombres y mujeres no solamente sea formal, sino que se materialice y sea un hecho concreto y una realidad.

“En los objetivos de este dictamen son claros, garantizar el derecho a una vida libre de violencias en un país altamente machista”.

En este sentido, dijo, es necesario reconocer el rezago de derechos e igualdad de oportunidades que tienen las mujeres y transitar a un esquema integral donde sean respetados y garantizados los derechos humanos de las mujeres como eje central de la función pública del Estado y de las instituciones.

Asimismo, se deben redoblar esfuerzos en la protección garante hacia mujeres, niñas y adolescentes; erradicar las brechas de desigualdad en educación, salud, trabajo, seguridad social, vivienda y cultura; impulsar la participación de las mujeres en todos los ámbitos “porque la vida pública también es una labor de las mujeres”.

“Tenemos ya a nuestra primera mujer presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, pero es tiempo de que sigamos conquistando espacios así de trascendentes”, enfatizó la líder parlamentaria.

Asimismo, Geovanna Bañuelos reconoció que debemos realizar una profunda revisión de leyes clave como la Ley Federal del Trabajo para garantizar entornos laborales libres de violencias.

La Ley General de Salud para asegurar servicios con enfoque diferenciado y gratuito para quienes más lo necesitan; la Ley General de Educación para construir escuelas seguras e inclusivas y la Ley de Migración para proteger de manera especial a las mujeres y niñas migrantes.

“Transitemos pues a un enfoque sustantivo con perspectiva de género y libre desarrollo de la personalidad, un paradigma diverso, inclusivo, paritario, donde podamos erradicar todo obstáculo estructural, donde combatamos el machismo y las violencias. Debemos concebirnos en una sociedad más justa, igualitaria y pacífica”, concluyó.