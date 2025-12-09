La Virgen de Guadalupe y el Apocalipsis: tema del IX Simposio Guadalupano

Este evento es organizado por el Centro de Estudios Humanísticos de la UAG

Zacatecas, Zac.- La relación de la Virgen María con el Apocalipsis fue el tema del IX Simposio Guadalupano que se llevó a cabo en la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG). El evento es organizado anualmente por el Centro de Estudios Humanísticos de esta institución.

El tema fue expuesto por el Mtro. Anuar Emanuel López Marmolejo y el Pbro. Ángel Atanasio Íñiguez González, con las conferencias “El compromiso del seglar ante el Apocalipsis” y “Guadalupe, la Virgen del Apocalipsis”, respectivamente.

Durante la presentación del tema y de los conferencistas, el Dr. Ricardo Beltrán Rojas, secretario general de la UAG, dirigió un breve mensaje en el que señaló la trascendencia de la Guadalupana en el proceso que fusionó a las dos razas: el pueblo indígena y los españoles.

“Fue la Virgen el elemento que logró la mezcla de las dos razas y que nos mantiene unidos a los mexicanos”, afirmó.

Dijo de este evento que era un espacio destinado a incentivar el diálogo en torno al milagro del Tepeyac y a la Guadalupana.

“Un evento que es pilar fundamental en la identidad del Nuevo Mundo y que sólo un milagro pudo haberlo conseguido: ese fue el milagro de Guadalupe”, dijo el Dr. Beltrán.

Apariciones Guadalupanas

Emanuel López Marmolejo, abogado y profesor de Filosofía abundó en varios puntos relacionados con las apariciones guadalupanas: María, signo de los tiempos; El anticristo y su reinado; Compromisos del seglar; Educación y resistencia, y Esperanza. Apoyó su exposición con citas del sacerdote argentino Leonardo Castellani (1899-1981), autor del libro “El Apocalipsis de San Juan”.

Reflexionó sobre el Génesis y su relación con el Apocalipsis: guerras, capitalismo desenfrenado, fuego nuclear, era atómica y fin de los tiempos. “Actualmente se vive una apostasía e incredulidad generalizada”.

El hombre cedió ante las promesas seductoras, el pecado, las equivocaciones de Martín Lutero y el falso poder político. “Es la enfermedad del estado laico”, afirmó.

Recomendó “vigilar y orar sin cesar”; la fe se manifiesta en obras. “La hora de la parusía (segunda venida de Jesucristo) es un secreto; hay que estar preparados desde la inteligencia y la voluntad”, por lo cual instó a trabajar en la reconstrucción del orden social, civilización cristiana y trabajo.

Dijo que vivimos una revolución laica y descristianización escolar, por lo cual el cristiano debe oponerse a leyes que impongan una marca ideológica, se debe preservar la libertad religiosa y retrasar la apostasía total. Con la Virgen “viene la redención. La verdad es obrar en consecuencia”, afirmó.

La Virgen que vence a la serpiente

El segundo expositor Pbro. Ángel Íñiguez afirmó que la Virgen de Guadalupe es la mujer de la que habla el Apocalipsis.

Dijo que el libro del Génesis anuncia “una mujer” que vence a la serpiente. Una abundante cantidad de santos y profetas considera que este anuncio se refiere a la Virgen María. San Agustín designa a la Virgen como la mujer del Apocalipsis. Hay enseñanzas papales y liturgia referidas a la frase “dolores de parto” como una referencia clara a la agonía de la Virgen María en la crucifixión y en su doble maternidad de Jesucristo.

Una gran cantidad de santos y papas relacionan a la Virgen, en su advocación de Guadalupe, con esa mujer victoriosa. Entre ellos, el primer teólogo guadalupano fray Miguel Sánchez (1648), Luis Laso de la Vega (1649), Francisco Javier Clavijero (1731-1787), el Pbro. José María Vargas (siglo XIX), el sacerdote jesuita Mariano Cuevas (1939), sólo por mencionar a unos cuantos.

Señaló la sorprendente coincidencia entre las estrellas del vestido de la Virgen de Guadalupe con la disposición estelar del momento en que se apareció a Juan Diego y presentó iconografías guadalupanas.

“La Virgen quiso ser madre de un nuevo pueblo y nos sigue hablando”, dijo el padre Íñiguez e invitó a los presentes a difundir esta devoción, “a ser verdaderos guadalupanos”.

Intermedio coral

Durante el intermedio entre las dos conferencias, el coro “Salvatore Mundi” interpretó arreglos musicales de Monti dedicados a la Virgen María y a las partes de la misa.

El evento tuvo lugar en el auditorio “Dr. Luis Garibay” y fue clausurado por el Mtro. Jorge Tinoco Flores, jefe de Relaciones Estudiantiles de la UAG, quien instó a sacar el mayor fruto de estas conferencias.