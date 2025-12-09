Realizan búsquedas de personas, forense e inmediata en vida

Zacatecas, Zac.- Acompañados por representantes de colectivos de familias de personas desaparecidas y no localizadas, el Gobierno de Zacatecas, que encabeza el mandatario David Monreal Ávila, y la Fiscalía General de Justicia del Estado llevaron a cabo una prospección forense en el municipio de Pinos.

Personal de la Comisión Local de Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Fiscalía Especializada en Atención al Delito de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares realizaron, además, en la cabecera municipal y localidades, la pega de cédulas con la finalidad de recabar información que pueda llevar a la localización de las víctimas.

En las acciones emprendidas este martes, en el municipio de Pinos, se utilizaron drones y georadares, con el propósito de prospectar una mayor superficie y cubrir zonas de difícil acceso.

Durante la búsqueda forense se contó con el apoyo de la Comisión Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas, la Secretaría de Seguridad Pública, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Comisión de Derechos Humanos.

Realizan búsqueda inmediata

Durante el fin de semana y el lunes, las Comisiones Nacional y Local de Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Fiscalía Especializada en Atención al Delito de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares, llevaron a cabo la búsqueda inmediata en vida de Ignacio Zamarripa, en el municipio de Trancoso.

Este martes, esta persona fue localizada con vida, en el tramo carretero de caseta Osiris-Cuauhtémoc, gracias a la colaboración de la ciudadanía, quien dio parte a las autoridades. Se encuentra en su domicilio, en buen estado de salud.