Rinde protesta Maricela Dimas para un nuevo periodo en la CDHEZ

Zacatecas, Zac.- La LXV Legislatura del Estado de Zacatecas tomó la protesta de ley, a la Dra. Maricela Dimas Reveles como Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), para ocupar un segundo periodo al frente del organismo.

Con esta designación, la Dra. Dimas Reveles encabezará la defensa de los derechos humanos durante los próximos cuatro años, tras la reciente reforma a la Ley de la CDHEZ, que amplía la duración del cargo y fortalece las atribuciones institucionales.

Durante su protesta, la Presidenta reafirmó su compromiso con la protección, promoción y defensa de los derechos humanos de las y los zacatecanos, subrayando la importancia de mantener un trabajo cercano a la ciudadanía y a los sectores más vulnerables.

Dimas Reveles destacó que esta reelección ocurre en un momento de consolidación para la Comisión, en el que las reformas recientes elevan la responsabilidad de las y los servidores públicos, quienes estarán obligados a dar cumplimiento con mayor rigor a las solicitudes, observaciones y señalamientos emitidos por el organismo defensor.

Con esta toma de protesta, la Comisión refrenda su rumbo hacia una defensa más efectiva y oportuna de los derechos humanos, consolidando su papel como garante de las libertades fundamentales en Zacatecas.