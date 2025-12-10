Cierra un año de logros, “Luz en la Sombra” en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara

● _La obra, publicada en 2025 y con más de 3 mil ejemplares impresos, ha tenido un año de gran éxito con presentaciones en Colombia, España, así como en universidades clave de México, entre ellas la UNAM y la UAZ._

● _Presencia destacada en tres de los encuentros editoriales más importantes del país: la FIL Guadalajara, la FIL Monterrey y la Feria Internacional del Libro de Coahuila, consolidando un año de difusión nacional para Luz en la Sombra._

● _La obra ha sido socializada en encuentros con sectores estudiantiles, empresariales y ciudadanos._

“La Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, el máximo escenario internacional de la lectura, fue el marco perfecto para cerrar un año lleno de retos y satisfacciones en el camino editorial de mi obra, Luz en la sombra: Mi camino por la Transparencia y el INAI” señaló Julieta Del Río

Enfatizó que su presencia y difusión en espacios tan importantes como la FIL marcaron el cierre de un ciclo que comenzó con un gran desafío, pero que también ha sido una oportunidad para compartir con el mundo el impacto de una historia crucial para México.

Después del 20 de marzo, fecha en la que presentó esta obra en Madrid, Luz en la Sombra ha recorrido un largo camino que la llevó a Colombia y posteriormente a diversas regiones y foros de México. La obra ha logrado conectar con una audiencia diversa que incluye desde jóvenes estudiantes hasta académicos, empresarios y miembros de cámaras empresariales. Estos espacios de intercambio y reflexión han sido clave para ampliar la conversación sobre el derecho a la información, la transparencia y la protección de datos personales.

Mencionó que la presencia de Luz en la Sombra en la Feria Internacional del Libro en Monterrey y Coahuila también fue un logro importante, pues estos eventos reafirmaron el compromiso de compartir con el público cómo, en México, se perdió un órgano autónomo que fungía como árbitro entre la ciudadanía y las autoridades encargadas de reservar información. “Un organismo cuya misión era garantizar que la transparencia fuera el principio rector de cualquier acción pública, y cuyo cierre representa una pérdida invaluable para la democracia mexicana”, afirmó.

“Desde el inicio de este proyecto editorial, mi objetivo ha sido claro: concientizar a la sociedad mexicana y a lectores internacionales sobre lo que México ha perdido al ver desaparecer a un órgano esencial para la democracia: el INAI, encargado de velar por el derecho a saber y garantizar el acceso a la información pública. La Plataforma Nacional de Transparencia, única en el mundo, representó una de las herramientas más poderosas en el ejercicio del derecho ciudadano a saber.”

A través de los testimonios plasmados en Luz en la sombra, se narran historias reales de personas que, gracias al acceso a la información, lograron obtener pensiones, recuperar indemnizaciones, conocer las cuotas de familiares fallecidos o resolver cuestiones legales en organismos como el Infonavit o el IMSS. Estos casos reales muestran el impacto positivo que el acceso a la información tiene en la vida cotidiana de las personas, desde obtener derechos laborales hasta abrir casos emblemáticos de corrupción.

El trabajo del INAI nunca fue fácil. Enfrentar la resistencia de aquellos que, bajo el pretexto de la “seguridad nacional”, buscaban reservar información era una batalla constante. Sin embargo, el Instituto nunca titubeó y se mantuvo firme defendiendo el derecho a la información y la transparencia, apegado a la legalidad y la justicia.

La obra también hace un recorrido por esos momentos críticos, cuando los casos de corrupción se destaparon gracias a la valentía de aquellos que exigieron transparencia, sin importar las consecuencias. Esta es una historia escrita no solo con una pluma, sino con tinta desde el corazón, un testimonio de lucha que quedará marcado para siempre en la memoria de todos.

El impacto de Luz en la sombra ha sido impresionante. Más de 3,000 ejemplares circulan en México y otros países, llegando a miles de lectores que ahora conocen una parte fundamental de la historia reciente de México en materia de transparencia, rendición de cuentas y protección de datos personales. Además de la edición impresa, la obra está disponible en formato digital y audiolibro, lo que ha permitido alcanzar a una audiencia más amplia y diversa.

Este éxito no hubiera sido posible sin el apoyo de la Universidad Autónoma de Zacatecas, institución que coordinó y respaldó la publicación de esta obra, ya reconocida internacionalmente. Este logro refleja la importancia de las alianzas entre el mundo académico y el ámbito editorial para que historias como Luz en la Sombra lleguen a más personas y generen el cambio necesario.

“Con el cierre de este ciclo editorial, mi mente y mi pluma ya se preparan para los nuevos retos que el 2026 traerá consigo. La lucha por la transparencia continúa, y mi compromiso es seguir escribiendo sobre estos temas fundamentales para construir una sociedad más justa y democrática.”

Este ha sido un gran año, lleno de desafíos, aprendizajes y satisfacciones. Ahora, el reto es seguir adelante, mantener viva la exigencia ciudadana y nunca dejar de compartir historias que inspiran a pedir un país más justo, informado y libre de corrupción.

La presentación del libro se realizó en el estand de la Red Nacional Altexto de Editoriales Universitarias y Académicas de México, y contó con los comentarios de Salvador Romero Espinosa, especialista en derecho a la información y transparencia, quien resaltó que esta publicación fue escrita en un momento de tensión institucional y representa un esfuerzo valioso por narrar lo que significó la desaparición del INAI para las y los mexicanos.

También participó Víctor Saavedra Salazar, catedrático y director de Organización Territorial de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana de Jalisco, quien expresó que el libro es un ejemplo claro de la utilidad del derecho a la información para la vida cotidiana y de cómo puede transformar la realidad de las personas.

Se entregaron ejemplares a los asistentes y se les invitó a compartir su versión digital y audiolibro a través del sitio www.luzenlasombra.com.