Omar García Harfuch y Pepe Saldívar establecen estrategias de seguridad para Guadalupe

Guadalupe, Zac.- Con la finalidad de mantener la coordinación en materia de seguridad y de fortalecimiento de las corporaciones policiacas del municipio de Guadalupe, el Presidente Municipal Pepe Saldívar sostuvo un encuentro con el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

La reunión ocurrió durante la Asamblea de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, la cual reunió a representantes de 60 municipios de todo el país, la cual busca fortalecer la coordinación entre los municipios para implementar políticas efectivas de seguridad pública en México.

Pepe Saldívar aseguró que el municipio de Guadalupe mantiene una estrecha relación de cooperación con el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, lo cual ha traído no solamente resultados positivos en materia de prevención y seguridad, sino también en temas de vivienda pública y salud, con la construcción de las casas del bienestar y la edificación del Hospital de alta especialidad en territorio guadalupense.

En este diálogo sobre seguridad local y nacional, destacaron las acciones preventivas del Ayuntamiento, tales como “Guadalupe Deportivo” y “Deporte seguro”, las cuales consisten en mejorar la convivencia familiar y social evitando situaciones de violencia.

Asimismo, este encuentro enriquecido por las experiencias de municipios de todo el país, dejó resultados positivos para definir estrategias competentes y fortalecer un esquema de seguridad local.

Cabe señalar que entre las donaciones de predios para la construcción de vivienda y hospitales en Guadalupe, también destaca la donación de un predio en la comunidad de San Jerónimo, donde se edificó un cuartel de la Guardia Nacional.

Finalmente, cabe señalar que la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal está compuesta por presidentes municipales y titulares de los órganos político-administrativos, siendo su objetivo principal establecer mecanismos de coordinación que permitan la formulación y ejecución de políticas y programas necesarios para mejorar la seguridad pública a nivel municipal.