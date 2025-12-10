Presentan propuestas innovadoras en Start Up 2025

Zacatecas, Zac.- Por segunda ocasión, la Licenciatura en Mercadotecnia de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) celebró el “Start up 2025: ideas que nacen, proyectos que crecen”, un espacio académico que reunió a diez equipos estudiantiles para presentar propuestas de emprendimiento innovadoras, en el Audiovisual B de la Unidad Académica de Contaduría y Administración (UACyA).

Autoridades universitarias, representantes de la Secretaría de Economía y del Grupo Modelo inauguraron el encuentro, destacando la importancia de la creatividad como motor de desarrollo institucional y social.

El coordinador de Investigación y Posgrado de la UAZ, Jorge Issac Galván Tejada, subrayó que este tipo de iniciativas fortalecen la imagen de la universidad y muestran la capacidad de sus estudiantes para generar proyectos con disciplina y resiliencia.

“Presentar la creatividad con disciplina y resiliencia, a través de productos que se adapten a las necesidades sociales con competencia leal, es el camino para formar a los mejores generadores de empleos en el estado”, expresó.

La coordinadora del CASE, Dolores Aldaba Andrade, señaló que la actividad fomenta la formación integral del estudiantado y egresados, sustentada en bases metodológicas y teóricas adquiridas en el aula.

A su vez, el responsable del programa de Mercadotecnia, Ricardo Báez Leal, acompañado por el docente Efrén Zapata Martínez, enfatizó que la creatividad es la herramienta esencial de las y los futuros mercadólogos, y que este espacio les permite ponerla en práctica mediante proyectos sostenibles.

El director de CANACINTRA Zacatecas, Enrique Guerrero Cervantes, reconoció que los trabajos presentados son posibles prototipos capaces de transformar la economía y el mercado local.

La directora de Emprendimiento de la Secretaría de Economía, Janeth del Río, resaltó que hablar de emprendimiento es hablar del talento zacatecano y de su pasión por innovar dentro de un ecosistema colaborativo.

La segunda generación de estudiantes de la Licenciatura en Mercadotecnia expuso diez propuestas de emprendimiento que abarcaron desde bebidas artesanales y productos de belleza hasta aplicaciones digitales y proyectos de moda sostenible.

Entre ellas se encuentran: Ámbar de Mila, licor de membrillo; Aplicación Susu, servicios domésticos; Esira, florería innovadora; Afa, productos de belleza y cuidado personal; B-Care, hidratante a base de papaya; Calisto, prendas con estampados personalizados; Zazil, diseño artesanal en moda; Monessa, esencia de lavanda; UAZ Bite, aplicación para comedores estudiantiles; y Eco-Fix, gel natural para caballero.

El evento contó con la participación de la responsable del Departamento de Servicios Escolares, Samanta Bernal Ayala; el coordinador de la Incubadora de Negocios de la UAZ, Fernando Rendón Agüero; la docente universitaria Blanca Martínez, así como representantes del Grupo Modelo, quienes acompañaron la presentación de los proyectos creativos.