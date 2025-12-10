Rehabilitan tramo El Fraile – Los Reyes en Villa Hidalgo

Villa Hidalgo, Zac.- La administración estatal, a través de la Secretaría de Obras Públicas (SOP), continúa la consolidación del programa Rescate Carretero, uno de los compromisos prioritarios del Gobernador David Monreal Ávila para garantizar bienestar y seguridad a las familias zacatecanas. Como parte de este programa, se lleva a cabo la rehabilitación del tramo El Fraile – Los Reyes, en el municipio de Villa Hidalgo.

La intervención carretera contempla un total de 2.5 kilómetros, con la colocación de carpeta asfáltica de 5 centímetros de espesor, aplicación de mezcla asfáltica y reposición de señalamiento horizontal y vertical, acciones que aseguran mayor seguridad vial y mejores condiciones de movilidad para las y los usuarios.

Con esta obra, se beneficiará de manera directa a 1 mil 099 habitantes de las comunidades El Fraile y Los Reyes, además de 3 mil 521 habitantes de toda la región, de manera indirecta, con un total de 4 mil 620 personas que verán fortalecidas sus oportunidades de traslado y acceso a servicios, gracias a esta mejora en la infraestructura carretera.

Los trabajos realizados dentro del programa Rescate Carretero, impulsado por la administración del Gobernador David Monreal Ávila, atienden de forma puntual las necesidades de las familias que habitan los municipios de la entidad, mediante acciones concretas que dignifican las vías de comunicación y consolidan el desarrollo regional.