Brinda UAZ segunda oportunidad educativa a más de 400 jóvenes de ACS y AIT

Zacatecas, Zac.- Como cada año, autoridades universitarias y del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL) realizaron la apertura de los resultados del examen EXANI II para el proceso de ingreso de 80 aspirantes a la Licenciatura en Medicina Humana (LMH) en el Campus UAZ Fresnillo, así como del semestre integrador, ante la notaría pública número 6, a cargo de Paulina González Borrego.

En su intervención, el rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), Ángel Román Gutiérrez, informó que son 336 los lugares disponibles para los universitarios que aplicaron el examen general de conocimientos como requisito para ingresar a alguna de las 19 carreras de la oferta educativa del Área de Ciencias de la Salud (ACS) y del Área de Ingenierías y Tecnología (AIT) de la institución.

“Los alumnos beneficiados con estos espacios podrán acceder a programas académicos como: Enfermería (10), Nutrición (25), Salud Pública (30), Médico Cirujano Dentista (10), Ciencias Forenses (15), Biotecnología (25), Químico Farmacéutico Biólogo (30), Ingeniería Bioquímica (25), Químico en Alimentos (15), Ingeniería Biomédica (15), Sistemas Hídricos (15), Computación modalidad semihíbrida (5), Computación escolarizada (5), Videojuegos modalidad semi a distancia (16), Ingeniería Automotriz modalidad semi presencial (20), Ciencias Aplicadas (15), Diseño Industrial (15) y Topografía (15)”, externó el mandatario universitario.

El rector indicó que este proceso garantiza limpieza y transparencia institucional, especialmente en la carrera de Medicina Humana, que es la más solicitada y con pocos lugares disponibles. De ahí la importancia de ofrecer una segunda opción educativa que permita a los jóvenes continuar sus estudios profesionales en programas de alta calidad.

Al exponer los motivos de la reunión, la jefa del Departamento de Servicios Escolares, Samanta Deciré Bernal Ayala, destacó que estos resultados abren paso a los aspirantes que buscan ingresar a la Unidad Académica de Medicina Humana y Ciencias de la Salud (UAMHyCS) en su extensión del municipio de Fresnillo.

“El objetivo es que de manera transparente se dé este proceso de ingreso, sobre todo a la LMH, que es una de las carreras más solicitadas por los jóvenes universitarios”, explicó la funcionaria.

Durante la entrega de los sobres sellados con los resultados a la notaría pública número 6, la subdirectora de Seguimiento y Entrega de Resultados del CENEVAL, Laura Ramírez Aldana, agradeció la confianza que la UAZ ha depositado en el centro que representa, subrayando que estas acciones fortalecen la rendición de cuentas a la comunidad universitaria.

Por su parte, el coordinador del ACS, Alfredo Salazar de Santiago, destacó que el semestre integrador es una estrategia que brinda una segunda oportunidad a los jóvenes que buscan otras opciones educativas. “En el caso del semestre integrador fueron 260 solicitudes recibidas, de las cuales 247 presentaron el EXANI II”, enfatizó.

En la reunión estuvieron presentes la secretaria general de la UAZ, Lorena Jiménez Sandoval; la secretaria administrativa, Angélica Colín Mercado; el secretario académico, Hans Hiram Pacheco García; así como los coordinadores del ACS y del AIT, entre ellos Carlos Eric Galván Tejada.

También asistieron el director de la UAMHyCS, Héctor Rosales González; la directora de la Unidad Académica de Enfermería (UAE), Esther Palacios Rodríguez; y la directora de la Unidad Académica de Ciencias Químicas (UACQ), Elena Donají Ramírez Alvarado.

Los resultados serán publicados próximamente en las páginas oficiales de la UAZ y de la UAMHyCS, para que los aspirantes seleccionados comiencen su proceso de inscripción. Respecto a los aspirantes del semestre integrador, se instalará una mesa de trabajo para determinar los 336 lugares en las 19 opciones ya mencionadas.