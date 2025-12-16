La economía mexicana se vuelve más informal

El bajo crecimiento del empleo con prestaciones sociales y la caída de patrones registrados en el IMSS están dejando el peso de la producción económica al sector informal. Así lo consigna el más reciente “Boletín de análisis económico” del ITESO.

El aumento de los costos laborales para las pequeñas y medianas empresas, así como la restricción de la inversión privada ante la incertidumbre que provocan reformas como la del Poder Judicial, están ocasionando una economía formal más debilitada y un país cuya productividad se sostiene por la informalidad.

A esta y otras conclusiones llega el número 23 del Boletín de análisis económico, publicado por la Escuela de Negocios ITESO (ENI).

En el primer semestre de 2025, el Valor Agregado Bruto (VAB) de la economía informal creció 2.9 por ciento. En contraparte, el Producto Interno Bruto (PIB) de México se elevó apenas 0.7 por ciento. Esto significa que la informalidad creció cuatro veces más en la primera mitad de este año.

El sector informal se refiere a todas las actividades económicas que no tienen registro fiscal (lo que le impide al sistema tributario cobrarles impuestos), y no ofrecen seguridad social ni prestaciones laborales a sus trabajadores. Algunos ejemplos son el comercio ambulante, los micronegocios, el autoempleo o la labor de profesionales independientes que prestan sus servicios a empresas formales.

Entre las consecuencias de la mayor informalidad de la economía se encuentra una reducción en el registro de patrones ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), así como un mayor cierre de negocios (especialmente los micro, pequeños y medianos) que no pueden saldar el aumento de los costos laborales derivados de las reformas aprobadas más recientes como el incremento del pago de cuotas patronales al IMSS, los incrementos al salario mínimo o la jornada semanal de 40 horas.

“El crecimiento económico está siendo sostenido por el sector informal, es el motor económico de México que está desincentivando la economía formal y orilla a las empresas y a las personas a la informalidad, lo cual es preocupante”, comentó Mireya Pasillas Torres, responsable editorial del boletín y académica de la ENI.

“Las empresas grandes pueden manejar el aumento de los costos laborales, pero las pequeñas, con márgenes de ganancia muy bajos, no están logrando cubrirlos”, añadió.

La misma tendencia informal se observa en Jalisco. La entidad registró 2.7 por ciento de crecimiento anual de la economía informal contra 0.8 por ciento del PIB formal, de acuerdo con un estimado basado en el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE). El estado es el tercer lugar nacional con mayor participación en la economía informal, con 7.3 por ciento del VAB del país, de acuerdo con datos del Sistema de Cuentas Nacionales de México (SCNM).

En el caso de Jalisco, su bajo crecimiento anual se agrava al comparar su desempeño con otros estados. Según el dato más reciente del Producto Interno Bruto Estatal (PIBE), del año 2024, la entidad creció 0.8 por ciento, menor al registro nacional (1.4 por ciento), y ocupó el puesto 21 de 32 en el aumento del PIBE. Mientras que en años previos (2012-2018 y 2021) Jalisco creció más que el país, la tendencia ahora es la contraria.

“El PIBE de 2024 confirma que Jalisco enfrenta un problema de composición del crecimiento, con servicios avanzando lentamente y una base industrial y constructiva debilitada”, explica el boletín en su página 13.

Con respecto a la mayor informalización de la economía, el boletín también registra una menor generación de empleos formales. De enero a noviembre de 2025 se registran 599 mil 389 puestos laborales nuevos, la cifra más baja en los últimos 15 años con la excepción de 2020, año de la pandemia por Covid-19.

«La desaceleración del empleo formal no es un fenómeno coyuntural, sino el resultado de un entorno de menor dinamismo económico, mayor cautela en la inversión y una base empresarial formal cada vez más limitada», afirma el boletín en su página 7.

Jalisco generó 48 mil 058 empleos en 2025 (al mes de noviembre), colocando a la entidad en el cuarto lugar nacional por detrás de Ciudad de México, Estado de México y Nuevo León. Sin embargo las estadísticas registran una caída estacional de entre 27 mil y 30 mil puestos de trabajo en los meses de diciembre, por lo que Jalisco podría generar una cifra cercana a los 20 mil empleos formales este año, de las más bajas desde 2010.

Otra estadística que refleja el mayor peso de la economía informal y el debilitamiento del sector formal es la sistemática caída de los registros patronales, es decir, de las empresas que se dan de alta en el IMSS. México acumula 17 meses consecutivos de contracciones anuales, mientras que Jalisco lleva 15 meses seguidos. En noviembre, México perdió tres mil 289 registros (2.3 por ciento anual), siendo las empresas de uno a cinco puestos de trabajo las que más echaron el cierre.

El último Boletín de análisis económico de 2025 también presenta una actualización de la actividad industrial y la exportación de vehículos ligeros: México vendió 3.16 millones de coches entre enero y noviembre, cifra 1.6 por ciento menor a la del mismo periodo de 2024.

Además el documento actualiza el análisis de la inflación anual, que en noviembre subió a 3.8 por ciento, ligeramente menor al rango máximo establecido por el Banco de México (4 por ciento).