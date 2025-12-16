LXV Legislatura clausura Periodo Ordinario de Sesiones

Zacatecas, Zac.- Este martes 16 de diciembre se llevó a cabo una jornada de trabajo legislativo de cuatro sesiones; dos de carácter ordinario, otra solemne para tomar protesta a la Magistrada del Tribunal de Justicia Laboral del Estado de Zacatecas y clausurar el Periodo Ordinario de Sesiones, y la sesión de instalación de la Comisión Permanente.

La diputada Renata Libertad Ávila Valadez dio lectura al decreto de clausura del Primer Periodo Ordinario de Sesiones de la LXV Legislatura, correspondiente a su Segundo Año de Ejercicio Constitucional, mismo que fue aprobado por unanimidad de la Asamblea.

Eligen a integrantes de la Comisión Permanente

Las y los diputados integrantes de la LXV Legislatura eligieron a quienes integrarán la Comisión Permanente, la cual conducirá los trabajos parlamentarios durante el Primer Periodo de Receso correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional.

Como presidenta fue designada la diputada Karla Esmeralda Rivera Rodríguez; las legisladoras Imelda Mauricio Esparza y Georgia Fernanda Miranda Herrera son la primera y segunda secretarias respectivamente.

Las diputadas y diputados vocales son: Jesús Padilla Estrada, Maribel Villalpando Haro, Oscar Rafael Novella Macías, Isadora Santivañez Ríos, Carlos Peña Badillo, Ma. Teresa López García, Renata Libertad Ávila Valadez y Marco Vinicio Flores Guerrero.

Antes de concluir con la jornada legislativa del día, sesionó la Comisión Permanente para quedar formalmente instalada.

Designan a Magistrado del Tribunal de Justicia Laboral Burocrática

La Asamblea aprobó por unanimidad el dictamen presentado por la Comisión Jurisdiccional que contenía la terna de candidatos elegibles para ser designado Magistrada o Magistrado del Tribunal de Justicia Laboral Burocrática del Estado de Zacatecas, por un periodo de siete años, comprendido

del veintiocho de enero de dos mil veintiséis al veintiocho de enero de dos mil treinta y tres.

La terna estuvo integrada por Natalia Vázquez Herrera, José Luis Carrillo Delgado, y Martina Muñoz Escobar. Constituidos en Colegio Electoral, el Pleno designó con 22 votos a Martina Muñoz Escobar para ocupar el cargo.

En Sesión Solemne, Martina Muñoz Escobar rindió la protesta de Ley ante el Pleno Legislativo.

APROBACIONES

Presupuesto de Egresos del Estado de Zacatecas para el Ejercicio Fiscal 2026

Con 28 votos a favor y 2 en contra, fue aprobado el dictamen por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Zacatecas para el Ejercicio Fiscal 2026, que contempla un gasto neto total previsto que importa la cantidad de 42 mil 92 millones 435mil 41 pesos, y corresponde al total de los ingresos previstos y estimados en la Ley de Ingresos del Estado de Zacatecas para el Ejercicio Fiscal 2026.

El gasto previsto en este Presupuesto se distribuye de la siguiente manera: Poder Legislativo con un presupuesto de 537 millones 054 mil 674 pesos; Poder Judicial con una asignación de 722 millones 371 mil 248 pesos; para los Organismos Autónomos se contemplan 3 mil 829 millones 445 mil 581 pesos; finalmente, las asignaciones previstas para el Poder Ejecutivo son por la cantidad de 29 mil 506 millones 505 mil 039 pesos.

Al momento de registrarse la discusión en lo general, la diputada Ma. Teresa López García participó en contra del dictamen. Por otra parte, las legisladoras Renata Libertad Ávila Valadez y Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés, así como el diputado Carlos Peña Badillo,hicieron uso de la tribuna para hablar a favor del dictamen.

Durante la discusión en lo particular, el diputado Alfredo Femat Bañuelos propuso adicionar el artículo vigésimo quinto al apartado de artículos transitorios, para establecer que se faculta al Ejecutivo del Estado par que, a través de la Secretaría de Educación, realice las gestiones necesarias a fin de que, en caso de resultar procedente, mediante recursos extraordinarios provenientes del programa U080, se considere la atención de la hora lectiva de docentes frente a grupo, la cual estará destinada al fortalecimiento del Subsistema de Trabajadores de Telesecundaria en el Estado de Zacatecas. El dictamen fue aprobado con la reserva.

Leyes de Ingresos Municipales

De manera unánime, fueron aprobados en paquete los dictámenes relativos a las Leyes de Ingresos para el ejercicio fiscal 2026, de los 58 municipios del Estado.

La diputada Renata Libertad Ávila Valadez participó a favor del paquete de dictámenes al momento de registrarse la discusión en lo general.

Durante la discusión en lo particular, el diputado Oscar Rafael Novella Macias reservó el dictamen de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal del 2026 del municipio de Sombrerete, a fin de establecer que el impuesto predial a empresas mineras se determine conforme a un avalúo que tomará como base el valor comercial del terreno y construcciones. Finalmente, el dictamen se aprobó con la reserva propuesta.

Terna para elegir un integrante del Consejo Consultivo de la CDHEZ

Luego de que las y los diputados aprobaran por unanimidad el dictamen que incluía la terna de personas propuesta para elegir a un integrante del Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, el Pleno se constituyó en Colegio Electoral, sin embargo, ninguno de los aspirantes obtuvo la votación requerida para su designación.

Enajenaciones

Por unanimidad de la Asamblea, fue aprobado el dictamen que autoriza al Ejecutivo del Estado desincorporar del patrimonio estatal, un inmueble ubicado en el Boulevard Adolfo López Mateos número 647, zona Centro en esta Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, y su posterior enajenación en modalidad de permuta a favor de la Sección XXXVII del Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Con 23 votos a favor y 3 en contra fue aprobado el dictamen por el que se autoriza al Ejecutivo del Estado, la desincorporación de inmuebles que ocupan Unidades de Salud, que son propiedad de Servicios de Salud de Zacatecas, para su posterior enajenación en favor de los Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar, en la modalidad de donación a título gratuito.

De manera unánime fue avalado el dictamen que autoriza al Ayuntamiento Municipal de Sombrerete, Zacatecas, a celebrar Contrato de Donación de un bien inmueble a favor del Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente, en el que actualmente se albergan sus instalaciones.

Reforma a diversas disposiciones de la Ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas

El total de las y los diputados presentes avalaron el dictamen por el que se reforma la Ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas en materia de desaparición forzada de personas.

El objetivo es establecer en el artículo 23 como causa de suspensión temporal de la obligación de la o el trabajador de prestar sus servicios, sin su responsabilidad: La declaración especial de ausencia de la persona trabajadora, en los términos de la legislación en la materia. Además, se plantea adicionar que, al ser localizado con vida y encontrarse en condiciones para desempeñar su trabajo, de conformidad con el certificado o dictamen de la institución de seguridad social correspondiente, la persona trabajadora recuperará su empleo, escalafón, antigüedad y los demás derechos y prestaciones laborales vigentes hasta antes de la suspensión de la relación laboral, de conformidad con lo establecido en esta Ley y otras disposiciones aplicables.

Reformas a la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas

Por unanimidad del Pleno fue aprobado el dictamen por el que se modifica la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas, para actualizar el ordenamiento y dar mayor claridad y certidumbre al contenido actual.

Mediante el dictamen aprobado se incorporan herramientas de justicia digital, se fortalecenlos mecanismos alternativos de solución de controversias, y se brinda mayor certeza jurídica frente a actos u omisiones de la autoridad, incluye además figuras como la afirmativa ficta y el reconocimiento de derechos de personas beneficiarias.

Reformas a la Ley del Notariado

Con 15 votos a favor y 10 en contra, fue avalado el dictamen relativo a la iniciativa con proyecto de Decreto por la que se reforma la Ley del Notariado para el Estado de Zacatecas, el cual fue presentado por la comisión de Función Pública y Planeación Democrática del Desarrollo, y que establece elementos que permitan la eficiente función notarial.

Durante la discusión en lo general, los diputados Alfredo Femat Bañuelos y Carlos Peña Badillo, así como la legisladora Ma. Teresa López García, participaron en contra del dictamen.

Al momento de registrarse la discusión en lo particular, la diputada María Dolores Trejo Calzada reservó el articulo 50, para establecer que, el ingreso al notariado tendrá lugar mediante el sistema de oposición, que se compone por dos exámenes, el de aspirante a notario y el de notario. De manera extraordinaria, podrá tener lugar mediante la designación directa del titular del Poder Ejecutivo durante su periodo de mandato, hasta por un máximo de dos notarias y dos notarios, cuando a su juicio la necesidad del servicio lo requiera.

También propuso modificar el Artículo 66 Ter, para incluir como requisito para ser beneficiario del proceso de manera extraordinaria, mediante la designación directa, acreditar un ejercicio profesional de cinco años contados a partir de la expedición de la cédula profesional.

El dictamen fue aprobado con las reservas propuestas.

Durante el apartado de asuntos generales participaron las diputadas Ana María Romo Fonseca y María Dolores Trejo Calzada.