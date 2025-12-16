Realizan búsqueda forense en Pinos y Tabasco

Zacatecas, Zac.- Este día, el Gobierno de Zacatecas y la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJEZ), con dos células, continuaron con las acciones de búsqueda de personas desaparecidas que llevan a cabo en territorio zacatecano como seguimiento a carpetas de investigación y calendarización establecida en la mesa de trabajo permanente con colectivos.

Personal de la Comisión Local de Búsqueda de Personas y de la Fiscalía Especializada en Atención al Delito de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares acudieron a los municipios de Pinos y Tabasco en donde llevaron a cabo una búsqueda generalizada forense.

Los trabajos emprendidos estuvieron apoyados por el uso de tecnología como drones y georadares, además de herramienta de mano.

La prospección estuvo acompañada por personal de la Comisión Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas (CEAIVZ), la Secretaría de Seguridad Pública, la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y representante de colectivo.