Se retira Matías Chiquito Díaz de León del INE

Zacatecas, Zac.- Acompañado por las y los integrantes de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) en Zacatecas, así como por Juan Manuel Frausto Ruedas, Presidente del Instituto Electoral del Estado; este día, Matías Chiquito Díaz de León, hizo pública su decisión de retirarse del INE.

“He presentado a la Presidenta del INE, Lic. Guadalupe Taddei mi solicitud de retiro; y, la respuesta resultó afirmativa. Mi solicitud fue aceptada. Entonces mis tareas en el Instituto Nacional Electoral concluyen el 31 de diciembre de 2025, ya próximo”, dijo.

Respecto al futuro de la Delegación del INE en Zacatecas, Chiquito Díaz de León aclaró que por el momento no hay persona designada; pero, al día primero de enero de 2026 tendremos la designación formalizada. Eventualmente, se estaría aprobando un cambio de adscripción de una compañera o compañero Delegado de otra entidad del país, para cubrir Zacatecas.

Si al 1 de enero de 2026 las autoridades centrales del INE México no han tomado la determinación del cambio de adscripción de Delegada o Delegado del INE de otra entidad hacia Zacatecas, habría una Encargaduría de Despacho con efecto en tanto se apruebe un cambio de adscripción; o bien, si se decide enviar la plaza a concurso público, éste se llevaría al menos seis meses. Durante ese periodo, estaría en funciones una persona Encargada de Despacho.

En todo caso, a quien se le entregaría la Delegación, sería al Vocal Secretario de la Junta Local, Juan Carlos Merlín Muñoz.

En su oportunidad, el Mtro. Juan Manuel Frausto, Presidente del IEEZ, se refirió a Matías Chiquito y dijo: “reconozco su trabajo, su trayectoria y también todo el apoyo que hemos tenido desde que llegó a Zacatecas como Delegado del INE”.

Le deseó éxito y finalizó su participación diciendo que “estaremos aquí desarrollando parte de lo que nos has enseñado, maestro”.

Son poco más de 35 años los que Matías Chiquito ha dedicado a la organización de elecciones.

Estudió Derecho en la Universidad Autónoma de Zacatecas, tiene Maestría en Procesos e Instituciones Electorales por el Instituto Nacional Electoral y por la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Nuevo León y Doctorado en Administración Pública, por la Universidad Autónoma de Zacatecas y por el Instituto Internacional del Derecho y del Estado.

Ingresó al Instituto Federal Electoral en noviembre de 1990. A través de Concursos de Oposición Nacional ocupó diversos cargos, como Vocal Ejecutivo de Junta Distrital adscrito a Tijuana, Baja California; y en San Miguel de Allende, Guanajuato.

Como Vocal Ejecutivo de Junta Local (Delegado del IFE luego INE) fue adscrito a los Estados de Hidalgo, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Estado de México, Durango y desde agosto de 2016 a su natal Zacatecas.

Durante su trayectoria, participó en Misiones de observación electoral en Perú, Honduras, El Salvador y Guatemala.

Es bueno recordar que la Junta Local Ejecutiva del INE en Zacatecas está conformada por el Vocal Secretario, Juan Carlos Merlín Muñoz, la Vocal del registro Federal de Electores, Gleny Martínez Hernández, la Vocal de Organización Electoral, Nashielly Analidia Hernández Arango y el Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica, Samuel Esparza Castillo.

Finalmente, el hasta hoy Delegado del INE en Zacatecas agradeció ampliamente las atenciones y apoyo brindados por los Medios de Comunicación en la entidad; a la Mesa de Seguridad en la entidad; al IEEZ; y, en general, a las instituciones del Estado de Zacatecas que contribuyen con el Instituto Nacional Electoral.