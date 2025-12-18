Ante robos y extorsiones a migrantes llama Geovanna Bañuelos fortalecer seguridad en carreteras

La senadora Geovanna Bañuelos llama a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, a la Fiscalía General de la República y a la Guardia Nacional a fortalecer la seguridad en carreteras ante el retorno de migrantes que regresan al país para pasar las fiestas decembrinas en sus lugares de origen.

En el marco del Día Internacional de las y los Migrantes, la vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo urgió a atender las denuncias por casos de robo, privación ilegal de la libertad por parte de grupos delictivos y de extorsión o cualquier otro ilícito por parte de autoridades en contra de migrantes mexicanos que regresan a sus lugares de origen por carretera.

Mediante un punto de acuerdo presentado a la Comisión Permanente, la representante por Zacatecas señaló que como cada año los connacionales que radican en el exterior viajan miles de kilómetros para reunirse con sus familias.

Sin embargo, siguen siendo víctimas de robos, abusos, extorsiones y atropellos en su tránsito por carreteras mexicanas. “En vez de recibirlos con la hospitalidad y la gratitud que merecen, algunos enfrentan retenes ilegales, cobros indebidos y prácticas de corrupción que vulneran sus derechos y ponen en riesgo su patrimonio”.

Geovanna Bañuelos refirió que en días reciente diversos medios de comunicación han documentado un incremento en las denuncias por extorsiones cometidas por autoridades en contra de migrantes que viajan por carretera hacia los estados del norte y centro del país.

“Según los reportes, los paisanos han sido detenidos en puntos de revisión donde, sin fundamento legal alguno, se les exigen pagos para permitirles continuar su camino. Las quejas señalan que, en muchos casos, los migrantes se ven obligados a entregar dinero para evitar que sus vehículos sean retenidos o sus pertenencias decomisadas arbitrariamente”, mencionó la legisladora.

Particularmente graves son los casos registrados en carreteras federales y estatales de Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Sonora, Tamaulipas, Zacatecas entre otras, donde los connacionales denunciaron haber sido víctimas de extorsiones que alcanzaron montos exorbitantes, llegando incluso a mil seiscientos dólares.

En este sentido, Geovanna Bañuelos enfatizó que es urgente que se tomen medidas coordinadas entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno para evitar casos de abuso y corrupción en contra de las personas migrantes mexicanas que transitan por las carreteras del país para visitar sus comunidades.

“Como legisladora zacatecana, crecí viendo cómo personas queridas, vecinas, amigos y familiares debían partir en busca de una oportunidad que aquí les fue negada. Conozco de cerca el dolor de las despedidas, pero también el orgullo con el que nuestras comunidades celebran los logros de quienes se fueron. Mi arraigo a Zacatecas, a su gente y a su historia migrante es profundamente personal”, señaló.

Finalmente, Geovanna Bañuelos recordó que los paisanos son motivo de orgullo para México, ejemplo de resiliencia, trabajo y amor por la familia. “Cada recurso que envían, cada esfuerzo realizado en otro país, cada regreso a su tierra es un acto de compromiso con su origen”. Por ello, el Estado mexicano debe garantizar que su tránsito sea seguro, libre de abusos y respetuoso de su dignidad.