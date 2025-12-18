El zacatecano Juan Edgardo López gana medalla de bronce en Olimpiada de Matemáticas en China

Zacatecas, Zac.- Juan Edgardo López García, estudiante del Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas (Cobaez), obtuvo medalla de bronce en la Olimpiada Internacional de Matemáticas IJMO 2025, celebrada en Sheinzhen, China, con lo que puso en alto el nombre de Zacatecas y de la educación media superior del estado.

Estudiante del Plantel Ojocaliente, Juan Edgardo López García se posiciona como líder matematleta del Cobaez, en el ámbito internacional, reflejo del esfuerzo, la disciplina y la preparación académica que distingue a las y los estudiantes del subsistema educativo.

El Director General del Cobaez, Francisco Javier González Ávila, felicitó a Juan Edgardo por este importante logro y destacó el orgullo institucional que representa.

“Juan Edgardo López García es un ejemplo del talento, constancia y la capacidad de nuestras juventudes. Su medalla de bronce en una competencia internacional demuestra que en el Cobaez se forman estudiantes capaces de competir con los mejores del mundo.

“Reconocemos también la participación de Jesús Alejandro Mauricio Mejía, del Plantel Villa González Ortega, por su participación y les felicitamos por poner en alto el nombre de nuestro estado y del Colegio de Bachilleres”.

Subrayó que estos logros son resultado del trabajo conjunto entre estudiantes, docentes y familias, así como del compromiso del Gobernador David Monreal Ávila, a través de la Secretaria de Educación, Gabriela Pinedo Morales, por impulsar la excelencia académica, en el subsistema educativo.

De igual manera, González Ávila, destacó la valiosa participación de Jesús Alejandro Mauricio Mejía, quien formó parte de la delegación zacatecana y contribuyó a este destacado desempeño a nivel mundial.