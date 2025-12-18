Ratifica PRODEP en grado Consolidado al Cuerpo Académico UAZ-CA-180

Zacatecas, Zac.- La Secretaría de Educación Pública, a través de la Dirección de Fortalecimiento Institucional encabezada por la Mtra. Cynthia Ruano Méndez, notificó que el Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP), Tipo Superior, ha dictaminado al Cuerpo Académico UAZ-CA-180: Historia y crítica de la relación entre la Literatura y la Nueva España en el grado de Consolidado.

Este reconocimiento, obtenido por tercera ocasión consecutiva, otorga una vigencia de cinco años y reafirma la calidad, continuidad y solidez del trabajo académico desarrollado por sus integrantes.

La Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) celebra este logro que fortalece la investigación y la producción académica en el área de humanidades, consolidando la presencia de la institución en el ámbito nacional.

El Cuerpo Académico UAZ-CA-180 está integrado por los docentes investigadores e investigadoras: María Isabel Terán Elizondo, María del Carmen Fernández Galán Montemayor, Claudia Liliana González Núñez, Perla Ramírez Magadán, Víctor Manuel Chávez Ríos y Alberto Ortiz, quienes con su esfuerzo y compromiso han hecho posible esta distinción.