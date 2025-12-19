Cierra Guadalupe 2025 con eventos deportivos de gran calidad

Zacatecas, Zac. Guadalupe deportivo se sigue consolidando con eventos de todas las disciplinas, tanto locales como nacionales e internacionales, así quedó demostrado durante el presente mes de diciembre con actividades para todos los gustos, destacando la función de lucha libre protagonizada por el Místico, llevada a cabo en el auditorio de la Presidencia Municipal, promovida por la agencia VKR.

En esta función se contó con la presencia de miles de aficionados al “Pancracio”, quienes se dieron cita alrededor del cuadrilátero instalado en las instalaciones de la Presidencia Municipal de Guadalupe, espacio gestionado por Pepe Saldívar.

Asimismo, en el marco de la Feria Estatal de la Virgen de Guadalupe, se llevaron a cabo el Torneo 3D de Tiro con Arco, el Promocional de Natación en la Alberca Olímpica de Guadalupe, la Carrera Atlética 2K y 5K 2025, el Tradicional Torneo de Ajedrez, la Expo Canina, la Tradicional Charreada de la Virgen, entre otros.

En cada una de ellas, explicó Cruz Alberto Moreno Zarazúa, Director Municipal del Deporte, se busca fomentar la salud integral y el bienestar de la población guadalupense, además de dar a conocer la práctica de diferentes disciplinas para que niñas, niños, adolescentes y jóvenes practique el deporte que más les guste.

“Por instrucciones de Pepe Saldívar, en todos los eventos hubo puntualidad y una buena logística, tanto en la organización como en las premiaciones y la intención es que estos torneos se queden institucionalizados y cada año se realicen a través de un calendario deportivo”, aseguró.

Moreno Zarazúa subrayó, que quedó impresionado con la respuesta de la gente sobre todo con la que asistió de otros estados de la república mexicana como San Luis Potosí, Jalisco, Durango, Guanajuato, Aguascalientes y Torreón.

Es importante destacar que quedó Guadalupe en primer lugar de varias disciplinas y en diferentes categorías tanto infantil, como juvenil y de adultos, dejando muy en alto el nombre del municipio a nivel nacional.