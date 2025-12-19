Realizan estudiantes de UAEN-UAZ estancia de investigación en Madrid

Zacatecas, Zac.-Cinco estudiantes de la Unidad Académica de Estudios Nucleares (UAEN) de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), iniciaron una estancia de investigación en el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), institución de prestigio internacional ubicada en Madrid, España.

Las y los alumnos participantes de maestría son: Ana Jimena García Pereyra, Iván Alejandro Estrada Venegas, Jesús Andrés Arreola Ramírez y Blanca Maritza López Alvarado, junto con la doctoranda Mónica Andrea López Segovia. Durante su estancia trabajarán en proyectos de vanguardia relacionados con energía, medio ambiente y tecnología nuclear, en colaboración con especialistas de talla mundial.

La experiencia permitirá a los jóvenes investigadores fortalecer sus competencias científicas, ampliar su formación académica y generar vínculos que favorezcan futuras colaboraciones internacionales. Se espera que los conocimientos adquiridos en Madrid aporten significativamente al desarrollo de la investigación en Zacatecas.

Los estudiantes vivieron esta experiencia de movilidad con el acompañamiento del investigador Edmundo Escareño Juárez, gracias al impulso de la Coordinación de Cooperación Académica e Internacionalización de la UAZ, que fortalece su desarrollo académico y cultural.

Al cierre de este anuncio, la UAEN-UAZ manifestó un amplio reconocimiento a los estudiantes seleccionados, destacando su compromiso, dedicación y excelencia académica. La unidad subrayó que este logro es resultado del esfuerzo constante por impulsar la ciencia y la tecnología en México, y representa un ejemplo del talento que se forma en la Universidad Autónoma de Zacatecas.

Asimismo, reiteró su respaldo institucional para asegurar que esta estancia sea una experiencia fructífera y llena de aprendizajes, enfatizando que la participación de los jóvenes en proyectos internacionales fortalece la identidad académica de la UAZ y abre nuevas oportunidades de colaboración con instituciones de prestigio mundial.