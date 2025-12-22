Darán descuentos a estudiantes y maestros en periodo vacacional

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informa que, durante el periodo vacacional de fin de año, se aplicarán descuentos del 50 y 25 por ciento para estudiantes y maestros, respectivamente, que viajen en unidades de autotransporte federal o en servicio ferroviario de pasajeros.

La disminución de la tarifa se realizará en todas las corridas del servicio público de transporte ferroviario de pasajeros en su modalidad de regular interurbano, así como en los servicios de primera y económico del autotransporte federal de pasajeros a partir de este lunes 22 de diciembre de 2025 y hasta el próximo 6 de enero de 2026.

La medida publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) establece que, para hacer válido el descuento, deberán presentar ante los permisionarios del autotransporte y ferroviario de pasajeros su credencial vigente.

Este documento deberá ser exclusivamente de las instituciones educativas siguientes:

Integradas a los sistemas de educación de la SEP

Direcciones o Departamentos de educación en las entidades federativas

Universidad Nacional Autónoma de México

Instituto Politécnico Nacional

Universidades de toda la República

Institutos

Escuelas Libres de Derecho, Comercio y Homeopatía

Colegio de Bachilleres

Las escuelas incorporadas a las antes mencionadas

Las quejas por infracciones a lo dispuesto en lo establecido en el DOF, en lo concerniente a la materia de tarifas ferroviarias, deberán presentarse ante la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario; y en caso de niveles de cobro del autotransporte, ante la Dirección General de Autotransporte Federal.

En su defecto y para ambos casos, ante el Departamento de Autotransporte Federal del Centro SICT que corresponda al domicilio del usuario.