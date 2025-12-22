Instalarán 135 refugios en Zacatecas para atender contingencias durante invierno

Zacatecas, Zac.- El Gobierno de Zacatecas, a través de la Secretaría General de Gobierno y la Coordinación Estatal de Protección Civil, emiten una serie de recomendaciones con motivo de la temporada invernal con el propósito de que la población proteja su salud y la de sus seres queridos.

El Secretario General de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza recordó que la temporada invernal inició formalmente el 21 de diciembre, aunque ya se han experimentado algunos frentes fríos y se espera, de acuerdo con los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional, siete frentes en diciembre, seis en enero, cinco en febrero y seis en marzo.

Por tal motivo, informó, que por disposición del Gobernador David Monreal Ávila, la Fuerza de Tarea Genaro Codina y la Coordinación Estatal de Protección Civil se mantienen en alerta para atender cualquier emergencia que pudiera registrarse.

Igualmente, comunicó que ya se cuenta con 135 espacios públicos y privados en donde se instalarán los refugios temporales para brindar techo a las personas que puedan solicitarlo en caso de que se registre una emergencia con motivo de la temporada invernal, los cuales se trabajan en conjunto con el Sistema Estatal DIF.

Por su parte, el Coordinador Estatal de Protección Civil, Jorge Gallardo, recomendó a la población no exponerse a cambios bruscos de temperatura, abrigarse bien, proteger las vías respiratorias, consumir alimentos ricos en vitamina C y mantenerse hidratado.

Pidió a la ciudadanía evitar dormir con calentadores de gas, anafres o braseros encendidos en las habitaciones.

Otras de las recomendaciones son ventilar la vivienda o la habitación en caso de usar chimenea o calentadores de gas; revisar de manera periódica instalaciones eléctricas con la finalidad de que no estén sobrecargadas; estar pendiente de los arbolitos de navidad, pues están elaborados de material altamente combustible; proteger tuberías y cuidar de los grupos vulnerables (menores de cinco años y adultos mayores) y mascotas.