Zacatecas mantiene bandera blanca en alfabetización

Zacatecas, Zac.- En el marco de la estrategia de Bienestar y Desarrollo, impulsada por el Gobierno del Estado, el Instituto Zacatecano de Educación para Adultos (IZEA) confirma que la entidad ha logrado mantener el índice de analfabetismo por debajo del umbral del 4 por ciento, con lo que se consolida el estatus de “Bandera Blanca” y ratifica el compromiso de la actual administración con la justicia social y la educación.

El Gobernador David Monreal Ávila ha instruido redoblar los esfuerzos en los municipios y comunidades con mayor necesidad, a fin de garantizar que la educación básica sea un derecho accesible para toda la población mayor de 15 años de edad.

Durante 2025, Zacatecas mantuvo un desempeño destacado dentro del Modelo de Evaluación Institucional (MEI), posicionándose en el séptimo lugar a nivel nacional en resultados operativos y educativos.

Este avance refleja el compromiso estatal con la reducción del rezago educativo y con la ampliación de servicios educativos dirigidos a jóvenes y adultos.

Impacto de la Estrategia Gubernamental



Los logros acumulados al corte de noviembre de 2025 reflejan la efectividad de las políticas públicas enfocadas en el rezago educativo; 2 mil 343 zacatecanas y zacatecanos mayores de 15 años de edad fueron alfabetizados en lo que va del año.

Las personas alfabetizadas durante este periodo son 1 mil 207 hombres y 1 mil 136 mujeres, resultados que dan muestra que la administración estatal ha asegurado logros con equidad de géneros.

Este avance representa una reducción del 6.03 por ciento de la población estimada en rezago inicial (38 mil 837 personas analfabetas, según la estimación 2024).

La labor del IZEA se ha enfocado en atender con prioridad a las Coordinaciones de Zona (CZ) con mayor dispersión y rezago histórico, a fin de garantizar que el apoyo de la administración estatal llegue a cada rincón de Zacatecas.

El Gobernador David Monreal Ávila ha respaldado públicamente al INEA y al IZEA, y ha refrendado su compromiso de hacer de la educación una política central para el bienestar del estado.

Para el Jefe del Ejecutivo Estatal, esta cruzada contra el analfabetismo representa una causa de justicia social: cada certificado entregado representa una vida transformada, más oportunidades para las familias zacatecanas.

Lograr este objetivo no sólo reduce la desigualdad educativa, sino que promueve el acceso a mejores empleos, mayor participación social, y una ciudadanía más informada y activa.

Hoy Zacatecas celebra, pero también renueva su compromiso. La educación no se detiene. El IZEA, acompañado por el Gobierno del Estado, continuará trabajando para que esta bandera blanca no sólo represente un logro, sino un punto de partida para nuevas metas educativas.