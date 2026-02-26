Asignan promotores deportivos en programas educativos de Enfermería UAZ

Zacatecas, Zac.- La Unidad Académica de Enfermería (UAE) de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), llevó a cabo este jueves la reunión institucional para la presentación y asignación oficial de los promotores deportivos de nivel superior correspondientes a los programas de licenciatura, en el Audiovisual del Edificio E4.

En el encuentro se asignaron dos promotores al programa de Nutrición, uno a Fisioterapia, uno a Salud Pública y tres al programa de Enfermería. La sesión permitió además realizar la vinculación directa con cada responsable de programa, así como con presidentas, presidentes e integrantes de las sociedades de alumnos de las distintas licenciaturas, fortaleciendo el compromiso institucional con el fomento del deporte como eje de salud física, mental y desarrollo integral de la comunidad universitaria.

El evento contó con la presencia de la directora de la UAE, Esther Palacios Rodríguez; el responsable de la Licenciatura en Fisioterapia, José Luis Padilla Pérez; la responsable de Nutrición, Rosa Adriana Martínez Esquivel; la responsable de la Licenciatura en Enfermería, Hortencia Bermúdez Flores; el secretario administrativo de la UAE, Alejandro Santana Torres; la secretaria académica de la UAE, Antonieta Gómez Martínez; y el responsable del Departamento de Activación Física (DAF), Francisco Moreira López.

La relevancia de este acto se enmarca en el papel que el deporte universitario desempeña en la formación integral de las y los estudiantes. El deporte ha sido históricamente un pilar en el desarrollo académico y personal de la comunidad universitaria, contribuyendo a la salud, la disciplina y la cohesión social.

La directora de la Unidad Académica de Enfermería, Esther Palacios, expresó que la asignación de promotores deportivos constituye un compromiso firme con la formación integral de las y los estudiantes.

Subrayó que esta acción fortalece la excelencia académica de la Universidad Autónoma de Zacatecas y proyecta a la comunidad universitaria hacia un modelo educativo que integra salud, disciplina y cohesión social, reafirmando al deporte como un pilar de identidad, inclusión e innovación en la vida universitaria.