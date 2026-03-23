Inaugura UAZ Juegos Interprepas 2026

Zacatecas, Zac.- Con entusiasmo y un fuerte espíritu de comunidad, la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), inauguró los Juegos Interprepas 2026, un espacio que fomenta la sana convivencia, el deporte y la formación integral de sus estudiantes.

Durante el acto inaugural se contó con la presencia del rector Ángel Román Gutiérrez; de la directora de la Unidad Académica de Preparatorias (UAPUAZ), Tania Libertad Sánchez; del responsable de la Unidad Académica de Cultura (UAC), Anuar Alvarado González; del responsable del Departamento de Actividades Físicas (DAF), Francisco Moreira López, y del docente Francisco Cortez Navia, quienes acompañaron este importante momento que celebra el talento, la disciplina y el compromiso de la comunidad educativa.

En su mensaje, el rector Ángel Román Gutiérrez destacó que estas actividades representan un complemento esencial al aprendizaje en las aulas, ya que permiten a las y los jóvenes desarrollar liderazgo, resiliencia y trabajo colaborativo. “Los Juegos Interprepas son reflejo del espíritu universitario: estudiantes activos, comprometidos y con valores que enriquecen su desarrollo personal y profesional”, afirmó.

Por su parte, la directora de la UAPUAZ, Tania Libertad Sánchez reconoció la energía y participación de las y los estudiantes, subrayando que estos encuentros deportivos generan lazos que trascienden más allá de la competencia. “El deporte es una herramienta formativa que impulsa disciplina, respeto y convivencia sana. Hoy celebramos no solo el inicio de los juegos, sino el compromiso de nuestra juventud con su propio crecimiento”, señaló.

En el acto se reconoció también el valioso trabajo de docentes y promotores, cuyo esfuerzo y dedicación hacen posible estas actividades que fortalecen el desarrollo físico, emocional y social del alumnado. Los Juegos Interprepas representan mucho más que una competencia, ya que son el reflejo del esfuerzo, los sueños y la constancia de cada estudiante, donde cada participación simboliza valores que se construyen dentro y fuera del aula.

Más allá de los resultados, el verdadero objetivo es aprender, superarse, trabajar en equipo y fortalecer el respeto entre compañeros. Estos pilares fundamentales de la vida universitaria confirman que la formación integral también se vive a través del deporte, y que las y los estudiantes son el corazón de la institución.