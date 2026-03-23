Se consolida Zacatecas como líder minero a nivel nacional

Zacatecas, Zac.- Zacatecas reafirma su posición como líder minero a nivel nacional, al registrar un crecimiento significativo en la producción de oro y plata, de acuerdo con datos del Indicador de la Industria Minerometalúrgica (EIMM) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Las cifras más recientes destacan que Zacatecas se mantiene en el primer lugar nacional en la producción de oro, plata, plomo y zinc, con lo que consolida su papel estratégico en el desarrollo económico del país.

En lo correspondiente a metales preciosos, la producción de oro alcanzó los 3 mil 473 kilogramos, lo que representa un incremento anual de 14 por ciento, que posiciona a la entidad en el primer lugar nacional durante el periodo.

A su vez, la producción de plata registró 189 mil 871 kilogramos, con un crecimiento anual de 6.4 por ciento, con lo que mantiene también el primer sitio a nivel nacional.

En otros metales, el comportamiento de la producción refleja la solidez del sector en la entidad. El plomo registró una producción de 14 mil 777 toneladas, manteniendo a Zacatecas en el primer lugar nacional.

En el caso del cobre, se alcanzaron 6 mil 158 toneladas, ubicándose en el segundo lugar nacional, sólo por debajo de Sonora.

El zinc reportó una producción de 40 mil 564 toneladas, lo que permite que conserve el primer lugar a nivel nacional.

Estos resultados son reflejo del trabajo conjunto que se ha consolidado en la entidad y del impulso al sector minero, gracias a las políticas públicas promovidas por el Gobernador David Monreal Ávila, a través de la Agenda del Progreso, que ha permitido fortalecer la coordinación entre gobierno e iniciativa privada.

El Gobierno de Zacatecas, a través de la Secretaría de Economía, que encabeza el secretario Jorge Miranda Castro, refrenda su compromiso de continuar el impulso del desarrollo del sector minero, mediante la atracción de inversiones responsables y sostenibles, que contribuyan al crecimiento económico y al bienestar de las familias zacatecanas.