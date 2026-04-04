En un ambiente de fiesta y tranquilidad, se desarrolla Sábado de Gloria en Jerez

Jerez de García Salinas, Zac.- En el marco del Año del Progreso 2026, el tradicional Sábado de Gloria se llevó a cabo en un ambiente familiar, festivo y de gran participación, al congregar a más de 7 mil cabalgantes que recorrieron las principales calles en una de las celebraciones más representativas de la entidad.

Con la asistencia de gente de todo México y de Estados Unidos, el evento transcurrió, hasta el mediodía de este sábado, con saldo blanco, gracias al operativo de seguridad coordinado y a la estrategia implementada por el Gobernador David Monreal Ávila, la cual ha fortalecido la prevención, vigilancia y proximidad social en este tipo de festividades de alta concurrencia.

En representación del mandatario estatal, el Secretario General de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, destacó la importancia de preservar las tradiciones en un entorno seguro y reconoció el trabajo conjunto de las corporaciones de seguridad y la participación responsable de la ciudadanía.

Junto al Presidente Municipal, Rodrigo Ureño, y el Secretario de Seguridad Pública, Arturo Medina Mayoral, supervisó el desarrollo de la tradicional cabalgata, bajo el resguardo de elementos de distintas corporaciones, que garantizaron la tranquilidad de las y los asistentes durante todo el recorrido.

Las autoridades reiteraron su compromiso de continuar fortaleciendo las acciones que permitan mantener la paz y el orden, así como impulsar las tradiciones que dan identidad y cohesión social a Zacatecas.

—ooOoo—