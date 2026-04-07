Zacatecas se prepara para un encuentro histórico de fútbol femenil

Por: Dra. Norma Julieta del Río

Zacatecas, Zac.- La espera ha terminado: este viernes 10 de abril, Zacatecas será testigo de un partido de gran relevancia internacional, cuando la Selección Femenil de México se enfrente a su similar de las Islas Vírgenes de Estados Unidos. Este encuentro no solo promete emociones en la cancha, sino que también representa un paso fundamental en la fase clasificatoria rumbo al Mundial Femenil 2027 en Brasil.

Desde hace meses, Zacatecas ha trabajado intensamente para ser sede de este partido. Todo comenzó en marzo de 2025, cuando se propuso que el estado fuera anfitrión de este encuentro clasificatorio. En ese contexto, Mikel Arreola comentó la posibilidad de diversas sedes, y el Gobernador David Monreal Ávila no dudó en asumir el compromiso. A partir de ese momento, el Gobierno del Estado, en colaboración con la Fundación por un Fútbol Digno de Zacatecas, la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) y la CONCACAF, inició un proceso de planeación que incluyó la verificación del estadio, el cumplimiento de requisitos internacionales, la logística de vuelos y hospedaje, así como la coordinación de actividades sociales y de promoción con las seleccionadas.

Después de varias gestiones, pláticas y reuniones, finalmente se tomó la decisión de que Zacatecas fuera sede de este importante encuentro.

El convenio formal, firmado el 18 de diciembre de 2025, estableció todos los puntos necesarios para garantizar un evento de primer nivel y asegurar que Zacatecas cumpliera con los estándares internacionales. Entre los aspectos incluidos destacan: la realización de un partido oficial de la Selección Nacional Mayor en fase eliminatoria; actividades de promoción con las jugadoras en Zacatecas; sanciones y avales de FIFA y CONCACAF; transmisión internacional a través de TUDN USA, ViX y canales oficiales; uso de la imagen de la selección para fines institucionales; espacios de publicidad en estadio y conferencias de prensa; así como arbitraje internacional.

Asimismo, durante el mes de febrero, se llevó a cabo una visita de inspección en Zacatecas por parte de personal técnico y operativo, entre quienes se encontraban Pedro López, Director Técnico de la Selección Nacional Femenil; Diego Chalico, Coordinador de Competencias Femeniles; Christopher Mercado, Coordinador Operativo de Selecciones Nacionales; Alfredo Ortés, Gerente de Sedes; Héctor Javier González, Subdirector de Seguridad de la FMF; Rafael Estrada, Coordinador de Marketing; y Ángel Ojeda, Coordinador de Operaciones Comerciales. También participaron Juan Carlos Enríquez, exfutbolista profesional e impulsor de esta iniciativa en Zacatecas, así como quien suscribe este texto.

Después de esta reunión, la CONCACAF emitió una serie de requisitos para asegurar la sede, mismos que fueron asumidos en su mayoría por el Gobierno del Estado, mientras que el Club Mineros de Zacatecas atendió los aspectos operativos restantes.

El 9 de febrero, el Gobernador del Estado anunció este magno evento en conferencia de prensa, acompañado por Ivar Sisniega Campbell, presidente ejecutivo de la FMF, y Pedro López Ramos, Director Técnico de la Selección Nacional Femenil. Durante su mensaje, el mandatario estatal destacó que este encuentro refleja el trabajo coordinado entre el Gobierno de Zacatecas, la Federación Mexicana de Fútbol y diversas instituciones deportivas nacionales, consolidando a la entidad como sede de eventos de talla nacional e internacional.

Desde el mes de enero, se han mantenido reuniones virtuales con integrantes de la FMF y CONCACAF, con el fin de dar seguimiento al cumplimiento de los requisitos y coordinar la logística necesaria para la estancia de la selección femenil en Zacatecas. La llegada de los integrantes de la Federación está programada para el martes 7 de abril, y los equipos arribarán el miércoles 8 de abril, con el objetivo de ultimar detalles previos al encuentro.

Este evento se suma a la consolidación de Zacatecas como un estado que apuesta decididamente al deporte, impulsando políticas sociales que fortalecen la integración comunitaria y el desarrollo físico de niñas, niños, jóvenes y adultos. Bajo la administración del Gobernador David Monreal Ávila, se han implementado iniciativas como los cuadrangulares de equipos de primera división, realizados durante los meses de junio y julio, y la Copa por el Bienestar, en la que participaron hombres y mujeres en ligas femenil y varonil, con resultados altamente positivos en su edición más reciente.

La llegada de un encuentro internacional de este nivel demuestra que Zacatecas reafirma la apuesta por hacer del deporte una herramienta de cohesión social y desarrollo comunitario. Para los aficionados locales, este viernes será una fecha para recordar: un evento que combina emoción deportiva, inclusión social y promoción del talento femenil mexicano, consolidando a Zacatecas como un referente en la promoción del fútbol y el deporte en general.

Me siento profundamente orgullosa de trabajar por mi estado a través de este tipo de esfuerzos coordinados con la Fundación, en la que participan Esteban Vega y Juan Carlos Enríquez. Este será un partido único: por primera vez en su historia, Zacatecas será sede de una eliminatoria rumbo a un Mundial. Apoyemos, todas y todos, a estas mujeres valientes para que logren su pase y representen dignamente a México en el Mundial de 2027. Sin duda, Zacatecas quedará en la memoria de todas y todos para siempre.