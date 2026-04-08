En apoyo a familias de personas desaparecidas realizan prospección forense en Tepetongo

Tepetongo, Zac.- Con el apoyo de drones y georadares, este miércoles, el Gobierno de Zacatecas, que encabeza el mandatario estatal David Monreal Ávila, la Fiscalía General de Justicia del Estado y representantes de colectivos de familias de personas desaparecidas, llevaron a cabo una prospección forense en el municipio de Tepetongo, que incluyó la exploración en un cuerpo de agua.

Las células de búsqueda, encabezadas por personal de la Comisión Local de Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Fiscalía Especializada en Atención al Delito de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares estuvieron en la comunidad de el Caquixtle, en donde realizaron una extensa exploración de polígonos determinados para las acciones de este día.

En las acciones emprendidas, se contó con el apoyo de la Comisión Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas, Secretaría de Seguridad Pública, Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas.