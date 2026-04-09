Vibra Zacatecas con Marc Martel en FCZ 2026

Zacatecas, Zac.- Con una fuerza vocal imponente y una interpretación que rozó la perfección, Marc Martel ofreció un concierto especial para el 40 Festival Cultural Zacatecas 2026, en el que su potencia y rango sorprendieron desde los primeros acordes, generando una atmósfera electrizante que envolvió al público.

Reconocido internacionalmente por su extraordinaria similitud vocal con Freddie Mercury, Martel, quien se ha consolidado como una figura emblemática entre los amantes del rock, abrió su concierto de la noche de este jueves con One visión, seguida de Keep yourself alive y Bicycle race.

Aquí, en el foro estelar de la máxima fiesta de la cultura en la entidad, dio muestra de su talento que lo ha llevado a formar parte de proyectos como Queen Extravaganza y a colaborar en la banda sonora de la película Bohemian Rhapsody, donde interpretó diversas partes vocales que dieron vida al icónico legado de Queen.

Durante su presentación en Zacatecas, el artista ofreció un recorrido por clásicos del rock, reinterpretados con una potencia y fidelidad, como Under pressure, I kind of magic, I want to break free y Bohemian Rhapsody, entre otras, que estremecieron a las y los asistentes.

Acompañado de una sólida trayectoria, que va desde su participación en la banda Downhere hasta sus giras internacionales con One Vision of Queen, Martel demostró porqué es considerado una de las voces más impactantes de la escena contemporánea.

Antes, el 40 Festival Cultural Zacatecas 2026 vivió una intensa jornada artística, con una amplia oferta de música, teatro y danza, en distintos foros de la ciudad, como el de música alternativa, con The Inner Decay y su concierto “Re-creación”, mientras que la danza tomó el escenario del Teatro Ramón López Velarde, con “Las 4 estaciones”, de Luisa Lara.

A lo largo del día, la diversidad musical marcó el ritmo del festival, con presentaciones como Nuclear Demolition, Francisco y sus teclados y el dueto Dorum, en el ciclo de música en museos.

Destacó también la participación de Andrés Mangar, en Plaza de Armas, quien conectó con el público, a través de un repertorio de blues, folk y soul. En paralelo, el teatro y la danza continuaron con propuestas como “La noche”, del Grupo La Caja, y “Pasos dolorosos”, de Sacromonte.

Por la noche, el ambiente se intensificó con propuestas que fueron del rock al jazz y el hip hop, con presentaciones de Ticks, Pacal, Alan Bazavilvazo Power Quartet, Al Lira y Juan Alzate Quartet.

Además, el teatro tuvo presencia con “1914 Interferencia”, de Puerco Teatro. Con esta nutrida programación, el festival consolidó una jornada ecléctica, en la que convergieron distintos géneros, generaciones y públicos.