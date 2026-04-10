Triunfo histórico en Zacatecas de Selección Mexicana Femenil de Fútbol 9-0 vs Islas Vírgenes

Zacatecas, Zac.- En un hecho histórico, con récord de asistencia y un ambiente sin precedentes en el estadio Carlos Vega Villalba, miles de zacatecanas y zacatecanos disfrutaron del partido entre la Selección Mexicana de Futbol Femenil y su similar de Islas Vírgenes de los Estados Unidos de América, rumbo al Mundial de Brasil 2027.

En una noche sin precedente en Zacatecas, la escuadra azteca goleó 9 por 0 a Islas Vírgenes de Estados Unidos en la tercera jornada de la eliminatoria mundialista.

María Sánchez se despachó con 4 goles, Charlyn Corral con 2 anotaciones, mientras que Kimberly Rodríguez, Scarlett Camberos y Kiana Palacios marcaron uno cada una para cerrar la goleada en el Estadio Carlos Vega Villalba.

Durante este partido disputado en Zacatecas se rompió el récord de asistencia histórico para un encuentro eliminatorio mundialista de la Selección Mexicana Femenil de Futbol, con la presencia de 18 mil 735 aficionados, que superó ampliamente al récord registrado en Puebla que era cercano a las 18 mil personas.

Con este resultado, México saltó a la primera posición del grupo al llegar a 9 unidades y una diferencia de más 30 goles, desplazando a Puerto Rico al segundo peldaño, que se quedó con 9 puntos y una diferencia de más 26 anotaciones.

Previo al canto de los Himnos Nacionales de cada país, así como a la presentación de las jugadoras convocadas de ambos países, el encuentro dio inicio en punto de las 7 de la tarde sobre el césped del coloso de Tres Cruces, donde se escucharon fuertes muestras de apoyo a favor del representativo mexicano.

El partido clasificatorio de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol (Concacaf) se desarrolló en un ambiente de orden y tranquilidad, gracias a la afición zacatecana y al operativo de seguridad implementado por el Gobierno encabezado por David Monreal Ávila.