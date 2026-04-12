Katia Itzel García Mendoza designada arbitra central en el próximo mundial

SemMéxico, Ciudad de México, 10 de abril, 2026.- Katia Itzel García Mendoza, alumna de la Facultad de Derecho y egresada de la Licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública de la UNAM, fue incluida en el grupo de 52 árbitros que participarán en la Copa Mundial de la FIFA 2026, con sede en México, Estados Unidos y Canadá.

Katia Itzel García Mendoza se convertirá en la primera arbitra central mexicana en intervenir en el máximo evento del balompié global en la categoría varonil y se constituirá en la cuarta jueza central en la historia en pitar en un mundial de dicha categoría, sólo por detrás de Stéphanie Frappart (Francia); Salima Mukasanga (Ruanda); y Yoshimi Yamashita (Japón), que intervinieron en la Copa de Qatar 2022.

Además, será la tercera arbitra del Continente Americano en contar con experiencia mundialista, tras la participación, -como jueces de línea en Qatar 2022-, de Neuza Back (Brasil) y Karen Díaz (México), señala el boletín de la UNAM.

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