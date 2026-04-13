Es minería vocación histórica y riqueza estratégica de Zacatecas

Zacatecas, Zac.- Desde las instalaciones del Clúster Minero de Zacatecas, el Gobernador David Monreal Ávila emitió un mensaje de respaldo al sector productivo, al advertir que las instituciones del estado no van a permitir que se altere la convivencia, la productividad ni la paz de la actividad minera.

Al encabezar la ceremonia de Honores a la Bandera en las instalaciones del Clúster Minero, indicó que “no vamos a permitir que se vulnere lo más preciado del ser, su paz, su tranquilidad en su clase trabajadora, directivos, obreros y todos los involucrados en la actividad minera”.

Ante empresarios, gerentes y directivos de las empresas integrantes del clúster, el Gobernador David Monreal Ávila subrayó que la minería representa una vocación histórica y una riqueza estratégica para Zacatecas que debe ser protegida con la misma determinación con la que se han construido los avances en seguridad pública.

El mandatario estatal convocó a directivos y empresarios del sector “a que todos hablemos con transparencia, que hablemos con honestidad y que pongamos las cosas en claro para poder ayudar y poder servir”.

En las instalaciones del Clúster Minero, donde se llevó a cabo la Mesa de Construcción de Paz, participaron Isaac Bravo López, comandante de la Decimoprimera Zona Militar; Vicente Dimayuga Canales, coordinador de la Guardia Nacional; Arturo Medina Mayoral, titular de la Secretaría de Seguridad Pública; Francisco Javier Cruz, en representación de la Fiscalía General de la República; Cristian Paul Camacho Osnaya, fiscal general de Justicia; Juan Gabriel Sosa Pinto, titular del Centro Nacional de Inteligencia en la entidad, y Osvaldo Cerrillo Garza, secretario técnico de la Mesa.

El Secretario de Economía, Jorge Miranda Castro, estuvo también presente, en línea con la instrucción permanente del mandatario de mantener un vínculo estrecho con el sector minero.

El Gobernador reafirmó los resultados de cinco años consecutivos de reducción de todos los delitos y de recuperación económica sostenida, con finanzas sanas, transparencia y rendición de cuentas.

“Hoy en Zacatecas, las instituciones están vinculadas a la paz, al progreso, al bienestar, gozan de un buen momento, que lo hemos logrado gracias al espíritu, al deseo, a la confianza, a la voluntad del ser, de que sí se puede; y lo demostramos en los hechos”, puntualizó.