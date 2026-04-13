Firman convenio peso a peso Gobierno y UAZ de 50 mdp para infraestructura

Zacatecas, Zac.- En la Unidad Académica de Odontología (UAO) de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), se concretó la firma del convenio “Peso a Peso”, una alianza estratégica que busca fortalecer, rehabilitar y ampliar la infraestructura educativa en los niveles básico, medio superior y superior de la institución.

Durante el acto, el rector Ángel Román Gutiérrez subrayó que la dignificación de los espacios universitarios es prioridad de su administración, y que este convenio representa una inversión conjunta de 31,398,364.13 pesos (treinta y un millones, trescientos noventa y ocho mil, trescientos sesenta y cuatro pesos con trece centavos), resultado del esfuerzo compartido entre el Gobierno del Estado y la UAZ bajo el esquema “Peso a Peso” y el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2026.

El rector detalló que se ejecutarán 12 obras clave que abarcarán aproximadamente 3 mil 343 metros cuadrados de construcción nueva, adecuaciones y mejoras en espacios existentes, lo que impactará directamente en la calidad de los entornos donde se desarrolla la vida universitaria.

En ese mismo marco, anunció la próxima realización del Foro Integral de Reforma Universitaria, orientado a optimizar procesos institucionales, fortalecer la transparencia y garantizar un manejo eficiente de los recursos.

Por su parte, el Gobernador del Estado, David Monreal Ávila, reconoció los resultados de la actual administración de la UAZ y reafirmó su apoyo para que la universidad continúe siendo la principal institución educativa de Zacatecas.

En ese sentido, instruyó a la directora del Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas (INZACE), a iniciar la planeación de una segunda etapa del convenio, con el propósito de que la inversión total supere los 50 millones de pesos, una cifra que marca un compromiso histórico con la educación.

El mandatario estatal también celebró la convocatoria al Foro Integral de Reforma Universitaria, señalando que la actualización del modelo educativo debe asumirse con visión progresiva, incorporando mejoras en tecnología, infraestructura y condiciones óptimas para docentes y estudiantes.

En continuidad con estos compromisos, la directora del INZACE, Laura Elvia Bermúdez Valdez, reafirmó que el gobierno de Zacatecas considera la educación como pilar fundamental de la identidad y el desarrollo social. Explicó que, mediante el esquema “Peso a Peso”, se proyecta la ejecución de 12 obras con una inversión superior a los 23 millones de pesos, beneficiando directamente a 40 mil 674 estudiantes, 32 unidades académicas y 63 programas de licenciatura.

La funcionaria enfatizó que invertir en infraestructura digna y en instituciones fortalecidas es la vía para construir el progreso del estado, reconociendo a la UAZ como un compromiso histórico y social compartido.

El evento contó con la presencia de directivos de diversas unidades académicas, autoridades gubernamentales, personal docente y estudiantes de la UAO, quienes dieron testimonio de este paso significativo para el futuro de la universidad.