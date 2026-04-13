Supera 200 mdp derrama económica durante FCZ 2026; hubo saldo blanco

Zacatecas, Zac.- Con una derrama económica que superó los 200 millones de pesos y saldo blanco en los 14 días de actividades, el Gobernador David Monreal Ávila destacó el éxito del 40 Festival Cultural Zacatecas como un logro de todas y todos los zacatecanos.

Asimismo, informó que en la presente semana encabezará una agenda de trabajo que incluye la reunión de seguridad regional con gobernadores de siete entidades del occidente y centro del país.

En La Informativa de Zacatecas, acompañado por la Directora del Instituto Zacatecano de Cultura, María de Jesús Muñoz Reyes, el mandatario estatal, David Monreal Ávila, presentó los resultados preliminares del Festival, que se desarrolló entre el 29 de marzo y el 11 de abril y que registró más de 80 mil turistas-noche en la zona conurbada Zacatecas–Guadalupe, con una ocupación hotelera de 100 por ciento y un gasto promedio por visitante de 2 mil 300 pesos diarios, cifra que benefició directamente a los ramos de hotelería, restaurantes, comercio y servicios de transporte.

Detalló que el total de asistentes a las actividades de la 40 edición del Festival Cultural fue de alrededor de 300 mil en todos los foros y las más de 400 actividades que se desarrollaron.

Junto al Secretario de Turismo, Le Roy Barragán Ocampo, el mandatario estatal informó que durante los días del Festival Cultural, hoteles emblemáticos de la capital alcanzaron niveles de ocupación entre el 90 y 100 por ciento, lo que confirma la confianza de los visitantes en Zacatecas como destino cultural de primer nivel.

El Gobernador David Monreal Ávila resaltó que la Plaza de Armas y distintos espacios públicos de la ciudad registraron llenos históricos, lo que consolida el Festival como un fenómeno cultural que sigue posicionando a Zacatecas a nivel nacional.

“Este logro es, sin duda, un triunfo de todas y todos los zacatecanos, y refleja el momento de transformación que está viviendo nuestro estado, la gente se volvió a apropiar de sus espacios públicos”, afirmó.

Destacó que se atendieron públicos diversos, desde las audiencias infantil y juvenil hasta las familias y los distintos segmentos que tradicionalmente visitan Zacatecas en estas fechas, lo que hizo de esta edición un Festival incluyente, plural y con una gran oferta cultural.

Lo más relevante fue que se logró un saldo blanco, no se reportaron faltas administrativas en vía pública, lo que habla de la organización, del compromiso institucional y de la participación responsable de la ciudadanía.

En ese sentido, el Gobernador David Monreal destacó también que se tuvo saldo blanco también en las actividades de la Feria de Jerez y comentó que no se deja solos a los municipios en materia de seguridad, pues hay una buena coordinación y se han dado buenos resultados

Reunión regional de seguridad



El Gobernador David Monreal Ávila anunció que, este martes 14 de abril, participará en la reunión con gobernadoras y gobernadores de la región en Aguascalientes, donde participará el estado anfitrión, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit y Zacatecas, además de la petición de San Luis Potosí de incorporarse, para analizar de manera conjunta la situación de seguridad y reforzar la coordinación entre estados.

“Vamos a compartir información, a revisar avances y a tomar decisiones conjuntas que nos permitan bajar los índices delictivos en Zacatecas”, aseguró el mandatario estatal, quien reiteró que la seguridad es un tema regional que requiere del trabajo articulado entre entidades.

Récord de asistencia a juego de fútbol



El Gobernador David Monreal Ávila hizo referencia al operativo de seguridad implementado para el encuentro de futbol de la Selección Nacional Mexicana femenil contra Islas Vírgenes de los Estados Unidos.

El Director del Instituto de Cultura Física y Deporte de Zacatecas, Edgar Javier Rodarte Menchaca, al respecto destacó que se estableció un récord, con 18 mil 735 asistentes al juego de futbol, lo que representa la mayor entrada para un juego del combinado femenil.