Fortalecen Pepe Saldívar y CANACO SERVYTUR Zacatecas comercio local en Guadalupe

Zacatecas, Zac.- Pepe Saldívar sostuvo una reunión de trabajo con Gloria Alicia Hernández Terrones, Presidenta de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Zacatecas, (CANACO-SERVITUR), donde ambos reafirmaron su compromiso de seguir trabajando de la mano, para impulsar la economía local del municipio.

Lo anterior se logrará a través de diferentes propuestas de colaboración que serán estudiadas y que van enfocadas a generar resultados concretos en beneficio del comercio, los servicios y el turismo de Guadalupe.

De esta manera, el municipio incentiva, promueve y difunde el consumo local, además de fortalecer a los comerciantes guadalupenses, quienes ofrecen una amplia variedad de artículos de buena calidad, permitiendo a la población conocer sus productos y así fortalecer su comercialización y fomentar la economía.

Asimismo, Pepe Saldívar destacó que continuará invitando a la ciudadanía a visitar, consumir y promover los productos locales, apoyando con ello el talento, esfuerzo y trabajo de comerciantes y emprendedores locales.

Por su parte, los representantes de la Cámara de Comercio, reiteraron su disposición de trabajar de manera coordinada con el municipio para generar condiciones que fortalezcan el desarrollo económico local.

Apoya Pepe Saldívar generación de 338 nuevos empleos en primer trimestre 2026

En materia de apertura de empresas y generación de empleos, durante el primer trimestre del 2026, el municipio de Guadalupe generó 338 nuevos espacios laborales, gracias a un constante apoyo al sector emprendedor.

A través del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) se han aperturado un total de 121 nuevos negocios, lo que ha provocado una inversión local de más de 34 millones de pesos en lo que va del presente año.