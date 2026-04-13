Concluye en Zacatecas jornada de entrevistas y toma de muestras de ADN a familias de personas desaparecidas

Zacatecas, Zac.- Con la obtención de 235 perfiles de ADN, concluyó esta tarde, en la capital zacatecana, la Jornada de Entrevistas y Toma de Muestras de Genéticas a familias de personas desaparecidas.

El Secretario General de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, dijo que han sido jornadas de trabajo intensas las realizadas durante tres días en la ciudad de Zacatecas y que han permitido generar información que contribuirá a la localización de las personas ausentes.

Informó que personal de las comisiones nacional y local de Búsqueda de Personas y del Centro Nacional de Identificación Humana están en Zacatecas, desde la semana pasada, trabajando con las familias de las personas desaparecidas.

Nuestra responsabilidad y nuestro compromiso, dijo, es seguir generando todas las condiciones que permitan brindarles tranquilidad y certeza, en este proceso de búsqueda de justicia y de verdad.

El comisionado local informó que, del total de muestras obtenidas en estos tres días, el sábado se recabaron 69, el domingo 88 y este lunes 78.

Además, durante los tres días de trabajo se atendió a 67 familias de la capital y municipios del centro del estado.

Las jornadas continuarán el martes y miércoles en el municipio de Río Grande, a donde podrán acudir familias de esta región.