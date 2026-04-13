Revisarán incremento a tarifa de transporte en Zacatecas

Zacatecas, Zac.- El Gobierno de Zacatecas instaló, este medio día, una mesa de diálogo con transportistas, con la finalidad de revisar la solicitud de incremento a la tarifa del transporte público, que realizaron, en virtud del aumento que han sufrido los combustibles.

El Secretario General de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, dijo que debe realizarse una revisión puntual respecto de la situación económica de las y los usuarios del transporte y la propia de los concesionarios, para tomar una determinación lo más objetiva y equilibrada posible.

Refrendó el compromiso del Gobernador David Monreal Ávila de escucharlos, pero también de palpar el sentir de la ciudadanía.

Anunció que se trabajará en diversas mesas técnicas para dar seguimiento a las demandas y problemática de este sector.

El funcionario los convocó al trabajo conjunto, con el propósito de mejorar el transporte y la movilidad en Zacatecas y para que se reactive, en una primera etapa, la Ruta 5 de transporte urbano y encontrar alternativas para mejorar el transporte.

Los transportistas, a su vez, expresaron su disposición al diálogo, de trabajar conjuntamente con el Gobierno de Zacatecas y participar en la reestructura del transporte urbano.