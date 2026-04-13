Registra Zacatecas tercer caso de sarampión en 2026

Zacatecas, Zac.- A fin de informar de manera clara y oportuna a la ciudadanía sobre el panorama de los padecimientos que se presentan en el territorio estatal, la Secretaría de Salud de Zacatecas (SSZ) ha confirmado el tercer caso de Sarampión, durante el año 2026.

Agustina García Macías, subdirectora de Epidemiología y Control de Enfermedades de la SSZ, detalló que, como parte del monitoreo permanente que se mantiene en torno a este padecimiento, dio como positivo un paciente masculino de 26 años de edad.

El paciente es originario del estado de Durango; fue atendido en el municipio de Villa de Cos, por lo que se califica como un caso importado.

El joven paciente manifestó desconocer si contaba con el esquema completo de vacunación; hasta al momento, se reporta como estable, en aislamiento domiciliario y sin complicaciones.