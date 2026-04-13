Imparte UAZ conferencia magistral en el Claustro de Sor Juana

Zacatecas, Zac.- En el marco del 30 aniversario del Colegio de Psicología de la Universidad del Claustro de Sor Juana, el secretario académico y docente investigador de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), Hans Hiram Pacheco García, impartió una conferencia magistral dirigida a la comunidad universitaria y al público interesado en el psicoanálisis.

Como parte de las actividades académicas que conmemoran la fundación del Colegio de Psicología, el secretario académico presentó la ponencia titulada “Entrevistas preliminares en psicoanálisis”, en el auditorio Divino Narciso, espacio del Claustro de Sor Juana ubicado en el histórico Exconvento de San Jerónimo, donde vivió la poeta Sor Juana Inés de la Cruz.

El catedrático universitario explicó que la conferencia abordó la temática desarrollada en su más reciente libro, obra que ha sido presentada en la Universidad de Buenos Aires, la UNAM, la Universidad Autónoma de Querétaro, la Universidad Veracruzana, la Autónoma de San Luis Potosí y en foros como la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

Finalmente, adelantó que el texto será presentado próximamente en Puebla, en la Biblioteca Vasconcelos de la Ciudad de México y el 23 de mayo en el patio de Rectoría de la UAZ.