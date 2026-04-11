Acción urgente por ataque a la defensora y periodista Jackie Campbell

Redacción SemMéxico

SemMéxico, Ciudad de México.- La Red Solidaria Década Contra la Impunidad emitió una Acción Urgente en la que exige al Estado mexicano y a las autoridades del municipio de Coahuila y de Saltillo, garantizar de manera inmediata la seguridad e integridad física, psicológica y patrimonial de Jaqueline Campbell Dávila y emitir una comunicación pública rechazando los ataques en su contra.

La Acción Urgente ha sido promovida por actos de hostigamiento, difamación, amenaza implícita y violencia de género ejercida en contra de la defensora de Derechos Humanos y periodista.

La Red Solidaria Década Contra la Impunidad también pidió instruir a las autoridades municipales a responder formalmente las solicitudes de audiencia presentadas desde enero de 2026.

Serguir leyendo en: